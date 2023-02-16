入台旅客首8天續須戴口罩

台灣開關，業界關注以現時航空運力能否應付需求。縱橫遊執行董事袁振寧昨在港台《千禧年代》稱，業界在台灣市場生意受運力束縛，但得悉有航空公司已準備加開飛往台中、高雄的航班，暑假時亦會加開班次往澎湖。

快運港航官網下月赴台航班增

除了長榮航空前日已公布3月底會加班，香港快運、香港航空及國泰前日回覆本報查詢時稱會按需求加班。本報昨到各航空公司官網翻查最新航班資料，發現香港快運往台中班次已即時由每日一班加至兩班，3月初起大部分日子往台北班次亦由一日兩班加至3班，往高雄則暫時維持每日兩班。港航網站顯示3月底起往台北班次由本月每日一班加至兩班；國泰本月及3月往台北仍維持每日3班，但4月起部分日子往台北有4班。

另外，台灣疫前亦開放港人落地簽證，惟台灣陸委會前日公布時未提及會否開放安排，僅稱下周一早上9時起開放網上申請，或經內政部移民署的雲端「境外人士線上申辦系統」申請。香港外遊旅行團代理商協會主席蘇子楊盼當局盡快澄清可否落地簽證、簽證需時多久及最新收費安排。