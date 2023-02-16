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醫局半年門診數據：2800人現長新冠

【明報專訊】本港爆發新冠疫情至今逾287萬人呈報染疫，部分康復者面對後遺症。署理醫務衛生局長李夏茵昨日回覆立法會議員書面質詢透露，醫管局早前已參考世界衛生組織就「長新冠」定義，開展匯集及分析長新冠醫療數據工作，稱根據醫管局臨時數字，去年8月15日至本月6日期間約2800名普通科門診病人被診斷出現長新冠，主要症狀為持續咳嗽、呼吸困難及乏力。

未統計私醫數據 稱多未上傳醫健通難蒐

李夏茵續稱，由於數據匯集及分析的工作仍在進行，現階段暫未能提供進一步數字，又說政府未有統計涉及長新冠症狀向私營醫療機構的求診數據，現時私營醫療機構大多未有將病人醫療紀錄上傳至醫健通電子健康紀錄互通系統，令數據蒐集有困難。醫管局前年推出中醫門診特別診療服務，為有新冠後遺病徵的合資格香港居民提供免費中醫內科診療服務，截至上月底，醫管局中醫診所已為逾10萬名康復新冠病人提供近44萬人次診療。

翻查資料，世衛去年12月將「長新冠」定義為感染新冠病毒後3個月內延續或出現新徵狀，而有關徵狀持續最少兩個月且無法由其他診斷可解釋。常見長新冠徵狀可包括疲倦、氣促、認知功能障礙等曾呈報的超過200種會影響日常生活的徵狀。

家庭醫生料一成患者3月後持續現病徵

家庭醫生林永和接受本報查詢表示，不少新冠康復者到其診所求醫，有人康復後3個月內仍有咳嗽、頭暈、疲勞等，他估計約一成病人康復3個月後持續出現病徵，不論染疫前曾否有同類病徵。他形容長新冠的定義「較籠統」，而且病徵多元化，部分腦霧、無記性等徵狀亦較為主觀，又說有病人雖然康復後3個月內仍出現徵狀，惟染疫前已有同類徵狀，均難界定為長新冠。他說會因應臨牀徵狀安排治療，呼籲新冠康復者如仍感不適，可向家庭醫生求醫並安排跟進。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕康復 世界衞生組織 長新冠 醫管局 新冠疫情

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