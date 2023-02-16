測28款乾製耳類菌 全含金屬污染物

檢出量不多 消委：風險不大

不過，消委會提醒，浸泡的雪耳和木耳較易受「椰毒伯克霍爾德氏菌」污染，或產生「米酵菌酸」毒素，冲洗或烹煮都不能破壞毒性，故室溫浸泡菇類時間不宜超過兩小時，否則應放入雪櫃浸泡。

消委會去年8至9月蒐集10款黑木耳、9款白背木耳及9款雪耳樣本，其中「位元堂」精選雲耳及「大地の作」雲耳樣本，還有「光大」白背木耳和「余仁生」白背黑木耳樣本，均檢出一種除害劑殘餘，但份量低於香港《食物內除害劑殘餘規例》訂明的限量。

雪耳方面，有8款樣本分別檢出1至5種除害劑殘餘，「價真棧」古田雪耳檢出的除害劑種類最多，共5種；「點點綠」有機銀耳檢出4種除害劑殘餘，當中阿維菌素B1a殘餘量為每公斤0.29毫克，估計在新鮮狀態時的殘餘留達《除害劑規例》規定的最高限量。

消委會指出，市民一般食量不會有健康風險，以體重60公斤成年人計，每日要進食207克雪耳，即煮熟後約21碗 ，才可能會帶來健康風險。消委會已將測試結果交由食安中心跟進。

（消委報告）