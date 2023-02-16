放蛇查抱石場 揭免責聲明大包圍 消委：疏忽致傷亡 法律責任難卸

消委會提醒市民簽署文件要細心閱讀及了解細節，又呼籲場館提供更清晰易明的免責聲明，並主動解釋內容。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀強調，即使已簽署免責聲明，根據《管制免責條款條例》，如場館因疏忽導致消費者受傷甚至死亡，亦不得藉聲明卸除或局限其法律責任。

消委會去年10至12月期間「放蛇」實測10間室內抱石場，每間到訪3次。各場館均要求顧客填妥「放棄權利聲明」或「免責聲明」，主要用於保障場館及職員，在發生意外時免被追究；其中8間提供網上版本預先填寫，再經電郵將副本傳予顧客備存（見表）。

聲明交代不清 可不履行合約

消委會發現，僅3間抱石場提供中英雙語免責聲明，「The Player Climbingym」在查詢下，才提供雙語版條款，其紙本免責聲明僅列出「同意為個人或他人受傷負上責任」及「同意場館使用相片」兩項條款，但網上版則有15項條款，包括「明白事前須檢查裝備」、「同意遵從職員的指示」及「放棄追討場地的權利」等。消委會指簡短的免責聲明或令消費者錯過重要資訊。

消委會續稱，7間場館的免責聲明列明豁免場館經營者疏忽（negligence）引致傷亡的責任，9間則包含卸免「全部」、「任何」或「其他責任」等字眼，以「大包圍」方式免除因任何原因引起的所有責任。

有否第三者保險

一場館稱溝通中 兩沒回覆

另外，有4間場館職員非每次均清楚解釋條款內容，其中「Project_」的職員沒清楚說明文件背頁為免責聲明。第三者責任保險方面，7間場館表示已購買相關保險，保額介乎50萬至2000萬元，另有一間稱仍與保險公司溝通中，其餘兩間未有回覆消委會查詢。

消委會認為場館只提供英文版或中英文版本不對稱的免責聲明，或場館職員未能清楚解釋聲明內容，而要求消費者放棄重要法律權益，對只諳中文的消費者不公平，該聲明或會被視為《不合情理合約條例》中的「不合情理合約」，法院有權拒絕強制執行合約，以免產生不合情理結果。

（消委報告）