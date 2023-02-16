港聞

港聞二

放蛇查抱石場 揭免責聲明大包圍 消委：疏忽致傷亡 法律責任難卸

【明報專訊】抱石（bouldering）是運動攀登項目之一，近年在港掀起熱潮。消委會派員以神秘顧客身分，到本港10間室內抱石場實測，發現大部分場館的免責聲明條款用詞累贅且豁免範圍甚廣，易引起紛爭，其中10間場館均以「大包圍」方式圖免除所有責任，免責聲明包含卸免「全部（all）」、「任何（any）」或「其他責任（or otherwise）」等字眼。

消委會提醒市民簽署文件要細心閱讀及了解細節，又呼籲場館提供更清晰易明的免責聲明，並主動解釋內容。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀強調，即使已簽署免責聲明，根據《管制免責條款條例》，如場館因疏忽導致消費者受傷甚至死亡，亦不得藉聲明卸除或局限其法律責任。

消委會去年10至12月期間「放蛇」實測10間室內抱石場，每間到訪3次。各場館均要求顧客填妥「放棄權利聲明」或「免責聲明」，主要用於保障場館及職員，在發生意外時免被追究；其中8間提供網上版本預先填寫，再經電郵將副本傳予顧客備存（見表）。

聲明交代不清 可不履行合約

消委會發現，僅3間抱石場提供中英雙語免責聲明，「The Player Climbingym」在查詢下，才提供雙語版條款，其紙本免責聲明僅列出「同意為個人或他人受傷負上責任」及「同意場館使用相片」兩項條款，但網上版則有15項條款，包括「明白事前須檢查裝備」、「同意遵從職員的指示」及「放棄追討場地的權利」等。消委會指簡短的免責聲明或令消費者錯過重要資訊。

消委會續稱，7間場館的免責聲明列明豁免場館經營者疏忽（negligence）引致傷亡的責任，9間則包含卸免「全部」、「任何」或「其他責任」等字眼，以「大包圍」方式免除因任何原因引起的所有責任。

有否第三者保險

一場館稱溝通中 兩沒回覆

另外，有4間場館職員非每次均清楚解釋條款內容，其中「Project_」的職員沒清楚說明文件背頁為免責聲明。第三者責任保險方面，7間場館表示已購買相關保險，保額介乎50萬至2000萬元，另有一間稱仍與保險公司溝通中，其餘兩間未有回覆消委會查詢。

消委會認為場館只提供英文版或中英文版本不對稱的免責聲明，或場館職員未能清楚解釋聲明內容，而要求消費者放棄重要法律權益，對只諳中文的消費者不公平，該聲明或會被視為《不合情理合約條例》中的「不合情理合約」，法院有權拒絕強制執行合約，以免產生不合情理結果。

（消委報告）

相關字詞﹕疏忽 抱石場 版本 抱石 消委會 消費 閱讀 法律 運動

上 / 下一篇新聞

區諾軒：「積極用權否決財案」 多區爭論 稱戴耀廷解畫「積極」即可用或不用 盼有彈性
區諾軒：「積極用權否決財案」 多區爭論 稱戴耀廷解畫「積極」即可用或不用 盼有彈性
區作供屢稱「我相信」 官提醒應述確切事
區作供屢稱「我相信」 官提醒應述確切事
有義教同行 六旬漢滑翔傘墮海溺斃 飛行員及非受薪教練毋須登記 協會促加強資歷規管
有義教同行 六旬漢滑翔傘墮海溺斃 飛行員及非受薪教練毋須登記 協會促加強資歷規管
母嬰院冧閘奪命 控處所佔用人及僱主 勞處未開名 衛署稱沒被控
母嬰院冧閘奪命 控處所佔用人及僱主 勞處未開名 衛署稱沒被控
涉法院外斬撤控漢 5人被捕 主腦在逃
涉法院外斬撤控漢 5人被捕 主腦在逃
聯國經社文委員關注國安法 提工盟停運及黎智英案
聯國經社文委員關注國安法 提工盟停運及黎智英案
張國鈞：立23條全速無阻礙
張國鈞：立23條全速無阻礙
機管局兩時任高層涉收賄430萬 三跑2億元合約貪污案多控8人
機管局兩時任高層涉收賄430萬 三跑2億元合約貪污案多控8人
老婦轉院「通波仔」翌日亡 家屬質疑無交代手術風險
老婦轉院「通波仔」翌日亡 家屬質疑無交代手術風險
兩抽濕機裝過濾器 能源效益不符標籤 抽濕量減一至兩成 廠商稱隨機附送 機電署海關跟進
兩抽濕機裝過濾器 能源效益不符標籤 抽濕量減一至兩成 廠商稱隨機附送 機電署海關跟進
測28款乾製耳類菌 全含金屬污染物
測28款乾製耳類菌 全含金屬污染物
醫局半年門診數據：2800人現長新冠
醫局半年門診數據：2800人現長新冠
入台旅客首8天續須戴口罩
入台旅客首8天續須戴口罩
內企3000人訪港團 導遊不足未能留宿
內企3000人訪港團 導遊不足未能留宿
牀照要脅女子當性奴 繩角導演認罪 另要求拍片「扮狗」助覓性伴 還押3．1判刑
牀照要脅女子當性奴 繩角導演認罪 另要求拍片「扮狗」助覓性伴 還押3．1判刑
助夫性侵稚女 婦認罪囚3年 稱以為助健康變乖 另要求兩女看性交「示範」
助夫性侵稚女 婦認罪囚3年 稱以為助健康變乖 另要求兩女看性交「示範」
撞車4人傷 城巴續落客駛1公里方停
撞車4人傷 城巴續落客駛1公里方停
社民連5人認示威犯聚 陳寶瑩：無辦法
社民連5人認示威犯聚 陳寶瑩：無辦法
香園圍停車場明起須預約 2．24加價
香園圍停車場明起須預約 2．24加價
大灣區GBA專題：灣區置業 內銀按息降至低於港銀
大灣區GBA專題：灣區置業 內銀按息降至低於港銀
大灣區GBA專題：內銀審批房貸 須提供半年戶口證明
大灣區GBA專題：內銀審批房貸 須提供半年戶口證明
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】尚海龍中東裝見記者講中東行 開會換番西裝 議員議論紛紛
【Emily】尚海龍中東裝見記者講中東行 開會換番西裝 議員議論紛紛
【Emily】許正宇：審慎考慮調整博彩稅建議
【Emily】許正宇：審慎考慮調整博彩稅建議
【Emily】少年陳國基 曾寫結他譜報攤寄賣搵銀
【Emily】少年陳國基 曾寫結他譜報攤寄賣搵銀
【Emily】中大民調：特首3司長評分升
【Emily】中大民調：特首3司長評分升
【Emily】立會捐血日 陳家珮獻第一次
【Emily】立會捐血日 陳家珮獻第一次
【Emily】取經社區聯繫 麥美娟訪星睇「街道辦」
【Emily】取經社區聯繫 麥美娟訪星睇「街道辦」