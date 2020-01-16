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兩抽濕機裝過濾器 能源效益不符標籤 抽濕量減一至兩成 廠商稱隨機附送 機電署海關跟進

【明報專訊】踏入春天，香港天氣潮濕，抽濕機成為家居必備電器。消委會測試14款抽濕機，發現兩款在安裝HEPA（High Efficiency Particulate Air）過濾器後，每日抽濕量較其聲稱數值分別低約13.2%及23.1%（見圖），耗電量亦較報稱的高，實際能源效益只達2級及4級，而非產品標示的1級。消委會已將結果交機電署及海關跟進，若進一步測試發現產品不符要求，會刪除有關型號參考編號，將不可在港供應。

消委會共測試共14款樣本，為4款二合一空氣淨化抽濕機及10款抽濕機，售價介乎2099至6180元，在恆溫及恆濕的測試環境下，連續抽濕6小時可抽出的水量，從而計算每日抽濕量。在標準環境及有安裝過濾器下，各樣本量得每日抽濕量介乎8.5至17.8升，當中6款低於聲稱抽濕量0.6%至5.3%不等。

三菱LG評分最高 小米省電第二

三菱電機的MJ-E160HR-H及LG的MD16GQWE0總評分最高，獲4.5星，能源效率較高。電費方面，售價2099元的小米CSJ0111DM每年電費約173元（假設每年使用90日、每次使用5小時，以每度電2元計算），在所有樣本中第二低，總評分獲4星。

惠而浦的二合一空氣淨化抽濕機DS242HG及金章牌抽濕機ZD2888隨機附送HEPA過濾器，能源標籤均標示為1級。消委會指出，廠商是在無裝過濾器下測試抽濕量，但沒清楚說明，而安裝過濾器後，在接近市民使用抽濕機時關上窗戶的室內環境，即室溫26.7℃及相對濕度60%下，每日抽濕量均見大跌，惠而浦較聲稱少13.2%，金章牌更大跌23.1%；能源效率亦分別跌20.2%及33.2%，只達2級及4級。

指過濾器附送也會用

消委：須說明抽濕量會減

金章牌回覆消委會稱，據說明書，正常操作下不用安裝HEPA過濾器，該過濾器屬隨機附送。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀批評誤導，如隨機附送，消費者都會使用，「但安裝之後原來會跌咁多，有誤導消費者之嫌」。

消委會指機電署安排第三方獨立實驗室監察測試後，發現聲稱抽濕量未能符合強制標籤計劃規定，正根據產品能源標籤實務守則的要求進一步測試，如發現有產品不符要求，會删除有關型號參考編號，將不可在港供應。海關稱會了解及跟進，如發現貨品違反《商品說明條例》會執法。

廠商測試濕度較實際高 涉誤導

消委會又指市面上大部分抽濕機聲稱的每日抽濕量，都是在廠商慣用環境下量度，但廠商慣用環境溫度及濕度較高，未能準確反映市民實際使用時關上窗戶的室內環境，有誤導之嫌，較標準環境下量得的抽濕量高出約49%至83.9%不等，平均高約70.3%。消委會提醒市民選購前應參考能源標籤上標示的抽濕量，非單憑宣傳單張或產品說明書上以非標準環境下量度的聲稱數值。

明報記者

（消委報告）

相關字詞﹕海關 機電署 中國製造 抽濕機

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