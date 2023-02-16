老婦轉院「通波仔」翌日亡 家屬質疑無交代手術風險

伊院醫生：之前檢查未見主動脈撕裂

事主黃琼愛終年69歲，她2019年3月2日因心肌梗塞被轉介伊院「通波仔」，術後心臟主動脈撕裂，接受主動脈修補手術惟無法救治，翌日離世。其子馮銘忠供稱，母親「通波仔」後心跳不正常、心臟有積水和心臟血管流血，同日下午約1時接受抽積水手術，但心臟主動脈流血；至下午5時，他獲告知母親主動脈流血不止，心臟曾停頓需做修補手術；晚上9時醫生稱其母已無法救治，母延至翌晚離世。馮質疑院方沒交代手術風險，過程中有人出錯。

廣華醫生稱轉院符國際準則 屬「最好治療」

廣華醫院急症室醫生林鑑華稱，事主稱胸口痛約一星期，並擴散至上肢，經心電圖檢查未見橫膈膜擴闊，診斷為急性心肌梗塞。林指當時有慮是否主動脈剝離，惟不見有相關症狀，加上病人患心肌梗塞機率比主動脈剝離高約50倍，而據國際準則，病人如有心肌梗塞，需於90分鐘內「通波仔」，故選擇安排轉院而非進一步檢查，稱對事主而言是「最好的治療」。

伊院心臟科副顧問醫生徐城烽稱，事主轉院後做一系列檢查，其後她一度心臟驟停，需施心外壓和注射高劑量強心針維持血壓；事主完成首次「通波仔」後轉到重症加護病房，血壓持續偏低，遂做第二次「通波仔」，惟其心跳再停頓，需植入人工心肺機及施主動脈修復手術，轉至深切治療部。

家屬稱不知除心肺機會死 醫：有婉轉表達

家屬質疑，主動脈剝離與心肌梗塞治療方法完全不同，有否曾考慮其他診斷。徐稱，伊院診斷獨立於廣華，伊院多次檢查亦「見唔到有其他可能性」，直至驗屍報告才得悉其主動脈剝離。徐稱術前醫護有向家屬講解事主情况，家屬則指不知道倘拆除人工心肺機，事主便會離世。徐解釋有婉轉表達，說「我哋醫得病人，唔通想佢死咩？」研訊今續。

【案件編號：CCDI 209/2019】

（死因研訊）