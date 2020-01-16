機管局兩時任高層涉收賄430萬 三跑2億元合約貪污案多控8人

9男1女被告（27至65歲）共被控15項罪名，包括3項串謀使公職人員接受利益、兩項串謀向公職人員提供利益、1項串謀向代理人提供利益、8項「洗黑錢」以及1項串謀盜竊。

其中3名被告為機管局時任總經理殷國強和時任首席高級經理李永輝，以及李妻陳珏丹。另外7名被告與3間三跑項目分判商及供應商有關，分別為：

多金鋼結構工程有限公司董事李錦安及其親信屈紀章；

卡樂工程有限公司東主吳啟安及前項目經理廖偉倫；

駿豐工程有限公司經營者王清梧及黃斌漢，以及其獨資董事兼股東黃汝鏗。

10人控15罪 一高層與妻洗錢600萬

有關罪行涉嫌於2017年1月至2022年8月期間發生。起初殷國強及李永輝均是機管局以短期合約聘用的工程師，負責協助管理及監督三跑項目多份合約的工程，包括主要填海及第三條跑道建造工程。殷2018年10月獲晉升為總經理，李於去年5月獲晉升為首席高級經理。

廉署稱殷涉嫌受賄於鋼工程分判商多金。殷國強、多金董事李錦安及其親信屈紀章，涉串謀使殷收賄100萬元，以協助多金取得主要填海工程臨時鋼平台供應及安裝分判合約，合約價值逾3700萬元。

李永輝則涉收受填料供應運輸分判商卡樂及供應填海用砂的駿豐提供的賄款。廉署指李永輝與卡樂東主吳啟安涉串謀使李收賄250萬元，以協助卡樂取得2800萬元填料供應運輸合約，以及獲得項目主要填海工程一間承建商優待。另外，卡樂時任項目經理廖偉倫涉嫌串謀吳啟安，向李永輝提供賄款逾10萬元，及向上述承建商一名僱員提供賄款10萬元，以助卡樂進行項目主要填海工程的相關工程。

李永輝與駿豐經營者王清梧及黃斌漢，涉串謀使李受賄80萬元，以協助駿豐取得項目的填海用砂供應採購訂單，以及要求相關承建商就訂單向駿豐付款。案發期間駿豐獲得採購訂單總值逾1.4億元。李及妻子陳珏丹亦涉嫌清洗犯罪得益約600萬，當中涉及上述賄款。

廉署：不涉工程質素問題 機管局大致廉潔

另外，駿豐經營者黃斌漢及獨資董事兼股東黃汝鏗分案被控涉嫌串謀偷取駿豐35萬元，該案同樣明天在東區法院提堂。

就三跑安全性，廉署執行處總調查主任鄭礎明說，案件與合約的審批、行政及財務事宜有關，未發現資料顯示涉及工程質素及物料規格方面的問題，又提到機管局有獨立單位檢收，確保安全。鄭稱，廉署事後向機管局全體2800名員工以及三跑項目六成、即75間承辦商和顧問公司約500名專業人士和管理層，提供防貪誠信講座，提出防貪建議。他強調機管局大致廉潔，案件屬個別人員操守問題。

機管局：全面檢視文件 確保施工合法

機管局回應稱，執法行動仍在進行，不便評論；涉案前員工之短期僱用合約已中止，相關分判商已沒有參與任何機場工程；局方已全面檢視工程文件，確認所有施工均合乎法定準則及機管局要求。