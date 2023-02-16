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2023年2月16日星期四
港聞二
區諾軒：「積極用權否決財案」 多區爭論 稱戴耀廷解畫「積極」即可用或不用 盼有彈性
區作供屢稱「我相信」 官提醒應述確切事
有義教同行 六旬漢滑翔傘墮海溺斃 飛行員及非受薪教練毋須登記 協會促加強資歷規管
母嬰院冧閘奪命 控處所佔用人及僱主 勞處未開名 衛署稱沒被控
涉法院外斬撤控漢 5人被捕 主腦在逃
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張國鈞：立23條全速無阻礙
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放蛇查抱石場 揭免責聲明大包圍 消委：疏忽致傷亡 法律責任難卸
測28款乾製耳類菌 全含金屬污染物
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入台旅客首8天續須戴口罩
內企3000人訪港團 導遊不足未能留宿
牀照要脅女子當性奴 繩角導演認罪 另要求拍片「扮狗」助覓性伴 還押3．1判刑
助夫性侵稚女 婦認罪囚3年 稱以為助健康變乖 另要求兩女看性交「示範」
撞車4人傷 城巴續落客駛1公里方停
社民連5人認示威犯聚 陳寶瑩：無辦法
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【Emily】中大民調：特首3司長評分升
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【Emily】取經社區聯繫 麥美娟訪星睇「街道辦」
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【明報專訊】（請看附圖）
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