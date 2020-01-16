大灣區GBA專題：灣區置業 內銀按息降至低於港銀

明報記者 龍彩霞

人民銀行、銀保監上月發布《關於建立新發放首套住房個人住房貸款利率政策動態調整長效機制的通知》，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制。新建商品住宅銷售價格按月和按年連續3個月下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸款利率政策下限。收到該通知後，工行逐步下調利率，惠州首套房按揭利率減0.4厘至3.9厘，珠海最低可至3.7厘，佛山維持最低4.1厘，且額度充足，最快兩天放款。肇慶房貸利率也跌穿4字頭至最低3.9厘。

中央頻出招撐樓市

內地按揭利率開始了「降價潮」，以貸款100萬元（人民幣，下同）為例，按等額本息30年計算，此前惠州執行4.1厘利率，月供為4831.99元。如果按3.9厘算，月供為4716.69元，每月少還115.3元，30年本息合計少還4.15萬元。

自中央重申「房地產是國民經濟支柱產業」地位，並推出多項政策工具支持房地產市場平穩運行後，2023年地方政府延續樓市寬鬆政策，繼續推出優化政策，促進樓市健康發展。近日，大灣區樓市也傳來不少大消息，先是佛山全面放寬限購，再正式開啟認貸不認房，即指新的按揭政策不再以家庭擁有的房屋數量來計算，如果想買第二個物業只要還清首間物業貸款，再次貸款也將按照首置條件來批出貸款。

目前，佛山15家銀行中，首套房最低按息4.1厘，第二套按息最低4.9厘。大多數銀行均表示在購買一手樓的情况下，僅合作樓盤才可做到首套利率最低4.1厘，而購買二手樓就無此條件。有銀行對購買二套豪宅也放寬信貸要求，即最低可以做到4.1厘的利率。放款方面，佛山多家銀行均表示目前額度充足，約一周內可安排放款。有工商銀行的個貸經理表示，如果客戶信用水平良好的話，最快2至3天就能放款。

肇慶首套房最低按息3.9厘 二套房4.9厘

另外，從專業人士統計的肇慶16家主流銀行的最新商貸利率來看，肇慶地區的農行、建行、郵儲行、廣州農商行、交行等銀行快速跟進，首套最低利率已降至3.9厘，即貸款巿場報價利率（LPR）減0.4厘。根據人民銀行1月公布，5年期以上LPR為4.3厘。在2023年1月18日之前（不包括18日），已經完成商品房買賣合同或房地產買賣合同網簽的，商業個人住房貸款政策按原規定執行，具體需諮詢相關銀行。除東亞銀行首套最低4.3厘外，其餘銀行均執行首套商貸最低4.1厘，即LPR減0.2厘。

至於肇慶第二套房方面，則全部銀行保持最低4.9厘不變。對於首套房的審批標準，目前肇慶的銀行基本上是執行認貸不認房，即只要名下無物業按揭，便可享有首套房利率。有專業人士預測節後會有更多銀行跟進首套房利率3.9厘。

以往，在內地買物業大多在香港借香港還，現時香港內房按揭利率為P（最優惠利率）減1.5厘至2.25厘，實際按息約3.625厘至4.375厘，相對內地利率不算吸引。

港元做按揭 可免匯率風險

不過，有內地中介人表示，有香港買家仍會選擇於香港銀行做按揭，主要是香港銀行批核內地物業貸款時，已同步換成港幣結算，申請人可以港幣供款，避免人民幣匯率波動帶來的影響。而每月供款會自動於香港帳戶內扣除，不用煩惱如何匯錢到內地供款和免卻匯款涉及的手續費。在香港為內地物業申請按揭貸款，個別香港銀行會將內地物業列入為壓測豁免範圍，令內地樓貸相對上更容易批核。

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