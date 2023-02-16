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區作供屢稱「我相信」 官提醒應述確切事

【明報專訊】昨日為區諾軒第三日出庭作供，除詳述初選目標和機制，亦談及協調會議細節。他透露，席間有人討論政治立場較「尷尬」的人可否參加初選，例如現任新思維立法會議員狄志遠，戴耀廷最終表示只要認同「五大訴求」就可參選。此時，庭上被告欄和旁聽席均傳來訕笑聲。法庭傳譯主任起初將尷尬一字翻譯為「embarrassed」，區諾軒提議改用「ambiguous」（含糊），庭上再引來笑聲。

指戴「攬炒十步」想法瘋狂

首被告戴耀廷曾於《蘋果日報》發表文章〈真攬炒十步 這是香港宿命〉，提出「攬炒」時間表，為控方開案陳辭的起點。同案被告區諾軒昨承認讀過文章，但主動表示想「加個註腳」，他讀畢後向戴說「佢嘅想法太瘋狂」。

細節「沒印象」 控方追問遭官打斷

律政司副刑事檢控專員周天行昨向區諾軒發問，逐一問及不同會議的言論，例如香港島會議有否討論預算案否決權。區說沒印象，周天行嘗試追問，法官陳慶偉隨即打斷，表示「沒有印象，謝謝」（no recollection, thank you）。法官又說，周天行不一定喜歡區諾軒的答案，但這就是答案。

周天行亦問到新界東會議情况，區諾軒回答「我相信」會上談及五大訴求，又稱「我諗」戴耀廷曾經重申五大訴求為初選目標。法官陳仲衡遂提醒，區應講述已確切發生的事情，若不肯定亦要如實告知法庭。

昨日的審訊焦點，落在初選參加者辯論「會積極運用」（would actively use）抑或「會運用」（will use）權力否決預算案。昨日下午近4時半，法官陳仲衡問區諾軒，若說法庭「會積極運用」下午4時半散庭的權力，或者「會運用」4時半散庭的權力，哪一個版本的意思較為肯定。區諾軒回答為後者，他亦同意鄒家成主張初選條款採用「會運用」一字，含義較為肯定和明確。法官陳慶偉則笑言，區諾軒是日作供完畢，「我們肯定會休庭」（we will definitely adjourn），庭上傳來笑聲。

另外，早前有網媒報道取酬旁聽事件，昨庭外排隊旁聽人龍較往日短。截至昨午2時半，約182個公眾籌號被派發，比起第二日審訊近310個公眾籌號被派出，旁聽人數明顯減少。

（港區國安法）

相關字詞﹕戴耀廷 狄志遠 區諾軒 初選案

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