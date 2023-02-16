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區諾軒：「積極用權否決財案」 多區爭論 稱戴耀廷解畫「積極」即可用或不用 盼有彈性

【明報專訊】47名民主派因「35+初選」被控《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪，16人不認罪，審訊昨在西九龍法院踏入第八天，認罪被告區諾軒繼續作供。區講述與戴耀廷在2020年3月起先後和有意參選立法會者召開各區協調會議，其間戴提出加入「積極運用《基本法》權力否決財政預算案」作初選條款，惟屢受質疑或不被關注，戴堅持想法，並解釋「積極」意思是可以用或不用上述權力。當中新界東會議更引發激烈辯論，社民連表明贊成民生議案，鄒家成質疑何不把該字句的「積極」改成「會」，用意較確定；戴回應「希望寫得彈性少少」。

慣清手機相關文件已刪 字句「應該」在內

區諾軒供稱，與戴耀廷召開多次地區協調會議，包括九龍東、香港島、九龍西及新界東，戴傳閱名為「35+計劃」文件介紹初選，區主要交代選舉論壇安排，會議談及當選目標。區參與過九東首3次會議，時任觀塘區議會主席蔡澤鴻事後在WhatsApp群組發布「35+九東final」摘要文件，總結多次會議。區說習慣每月清除手機資料，該文件已刪除，控方沒該份文件呈堂，但區確認「積極運用《基本法》權力否決財政預算案」字句「應該」包含在內。另外，根據信息對話，他相信該份文件整合了參選者一些初步共識。

九東參選人曾擬不舉行初選，只辦「棄選」，戴耀廷提到其他地區同意初選，籲九東再商討，施德來亦同意，黃之鋒則盼促成初選機制，不欲「5區獨欠九東」。後來九東確定再辦初選及「上了軌道」，區沒出席之後會議。

戴會後文件增相關字句 區料與會者未意識

港島會議上，戴耀廷提倡運用《基本法》權力否決財政預算案，司馬文反對。戴解釋「積極」意思是可以用或不用，若政府不聽民意才運用權力。區諾軒形容，戴嘗試迎合司馬文，又說雖然會上存分歧，但戴堅持將對「35＋」想法加入協調機制，戴在會後文件增添相關條款字句。區相信與會者尚未意識到這一點，故沒表達想法，他稱「只能說與會人士漠不關心」，若有人關心，他會有深刻印象。

區諾軒續稱，港島會議就「DQ（取消資格）」者的替補機制有較大爭議，楊雪盈和徐子見傾向「排名制」，羅冠聰則提倡「靈童制」。區稱羅預料自己無法「入閘」參選，傾向由袁嘉蔚補上，最終各人同意採取羅的提議。

鄒家成倡「會」代「積極」 社民連表明贊成民生議案

至於九西會議，戴耀廷起初傳閱文件介紹初選，區憶述當時有關字眼未獲太大關注，戴談及運用權力的想法時，區無印象有人討論。及至第二次開會，張崑陽稱有留意戴撰寫「攬炒十步」文章，於是戴重申文章理念，認為參選要有心理準備任期不足4年，張表示支持否決預算案，社民連岑子杰提出質疑稱「講抗爭，邊有人及得上社民連」，但表示若政府推出民生議案，例如全民退保，社民連就要支持。因應與會者不同觀點，戴再闡釋「積極運用」含意。

初選條款的爭辯在新東會議尤其明顯，區諾軒稱，在其中一場會議前，他接到社民連黃浩銘來電，提醒「陣間唔好應承人哋會否決財政預算案嘅講法」，區表示知悉但無追問。會議開始不久，鄒家成質問戴，新增條款「積極運用《基本法》權力否決財政預算案」，為何用「積極」，而非「會」否決預算案。與會者後來激辯，席間有人批評傳統泛民。民主黨林卓廷的代表莊榮輝稱沒獲授權處理這問題，社民連代表陳寶瑩表明會贊成民生議案。鄒家成主張以「會」取代「積極」二字，提出即場投票不果。戴回應「積極」字眼具少許彈性，「比乜都唔用行前一步」。審訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（港區國安法）

明報記者

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相關字詞﹕鄒家成 戴耀廷 區諾軒 串謀顛覆國家政權 初選案

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