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2023年2月15日星期三
港聞二
赴台自由行恢復 快運國泰機票價升 業界指運力僅疫前兩三成 日限飛令下料更多港人遊台
期待港澳客歸來 台商店：就在等這刻
管牧稱陳同佳「願回台」 台促港提司法互助請求
拜訪介紹初選 區自言無提否決財案 指戴耀廷闡「立會過半」願景 公民黨首會面對初選有保留
指九東遞補分歧 黃之鋒倡靈童制譚得志倡排名制
有記者「放蛇」排通宵獲800元 有人收走大疊籌
控方：刊何桂藍專訪引支持 鍾沛權：如實述政見「唔諗反應」
誤信「曾俊華」廣告 八旬翁失330萬 女網友供「內幕消息」買虛幣 六旬退休公務員被騙1434萬
騙案高峰回穩 警研登記制辨識可信賴短訊
蕭澤頤：國安熱線至今收40萬舉報
保良局再爆虐兒 幼園校長疑拉扯學生停職
區議會行政檢討 政府向夏寶龍匯報 港澳辦出稿公布 劉兆佳：強化問責
李家超：23條立法目標不變 冀今年或明年完成
準備接單 外賣員落斜撼越線的士斃命
牌照中期檢討 新聞時事節目毋須本地製作 電視電台每周須增半小時國教國安節目
歌連臣角龕場工程判上判 七旬技術顧問失足墮斃
易通行延期運輸署致歉 稱車輛貼宣傳不足
回收飲品紙盒研首季招標 喵坊指環保署沒諮詢
涉返工用假安心出行 入境助理控「侵入公共機關」 官指正門：「人人入得點算入侵」
海關破空郵重型機器運毒 檢值5700萬冰毒
大灣區GBA新聞：東莞規劃 松山湖濱海灣列副中心 一主兩副六區 「兩副」發展科創
大灣區GBA新聞：疫情牽制訂單萎縮 東莞「世界工廠」地位岌岌可危
尊子漫畫
【Emily】賽道欄杆掛彩虹旗 渣馬報警處理
【Emily】立會議員 情人節放閃
【Emily】248對新人入紙情人節結婚 3年新高
【Emily】3議員政協傳媒茶敘 自稱「左鄰右里」 管牧：提案推動內地禁食貓狗野味
【Emily】黃元山前同事過檔特首政策組
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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