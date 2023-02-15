涉返工用假安心出行 入境助理控「侵入公共機關」 官指正門：「人人入得點算入侵」

林官促控方釐清「入侵範圍」

不認罪的被告黃梓軒（29歲），昨於東區裁判法院受審。辯方表示有3個抗辯理由，被告於2021年11月1日早上進入涉案灣仔入境事務大樓升降機大堂前已被截停，故不算已進入大樓，不構成「侵入」。其次，即使被告進入該範圍，他只是上班，有合理辯解；而被告案發前數月已使用該懷疑虛假程式，他真誠相信使用真實的程式。

控方傳召當日擔任「安心出行大使」的入境處外判職員岑兆華作供。岑兆華供稱，他看到被告「急急腳」進入大樓無掃描二維碼，要求他停下不被理會，指被告「直行直過」。

入境事務助理徐詩敏當時在大樓地下升降機截停被告，她在庭上稱所有職員均須循地下入口經升降機大堂進入大樓，並出示安心出行二維碼，被告無表示有「特殊需要」可獲豁免。徐發現他展示的界面無「安心」標誌，另主頁面有一欄顯示「輸入地址」，她懷疑程式「有問題」，遂把事件告知上司。

有份開發「安心出行」的資訊科技總監辦公室系統經理陳奕涵估計，被告使用名為「安心回家」的網頁。

林官在控方舉證後，要求控方釐清「入侵」範圍為入境事務大樓地下、升降機大堂抑或地下以上樓層，控方回應稱是「升降機大堂」，後改稱踏入正門已構成入侵。林官聞言反問，「嗰度係人都入得，咁點會係入侵者」，林官將審訊押後今續。

【案件編號：ESCC 2094/22】