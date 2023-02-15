回收飲品紙盒研首季招標 喵坊指環保署沒諮詢

環保署昨稱，因應回收紙包飲品盒需求，過去數月一直與業界研究及探討回收處理飲品盒不同方式、成本效益及技術要求，為回收飲品盒尋求更多出路。葉文琪接受本報訪問時稱，目前未知標書內容，暫未決定會否投標，指署方稱「一直與業界研究」，但是次招標沒有諮詢過喵坊，對此「好失望」和「愕然」。他說目前喵坊正迫切處理租約期滿問題，對科技園公司會收回的土地、廠房表示有興趣。

環保署稱7月起負責運送紙盒至工場

環保署昨稱，為使紙包飲品盒回收處理更多元化和合乎成本效益，歡迎合乎環保原則的任何處理技術，回收處理服務合約將不會對指定處理技術設任何限制。根據喵坊網頁，目前喵坊每日最多處理約50噸紙包飲品盒，製成再生漿，同時會回收各種廢紙，製成多樣再生紙品。

本報早前報道，碧瑤未按承諾將「綠在觀塘」收集的紙包盒交往喵坊，環保署最新表示，7月1日起會由署方負責把飲品盒運送至承辦商工場，承辦商只負責處理。

另外，環境及生態局計劃今年內向立法會提交草案，將紙包飲品盒與塑膠飲料容器納入生產者責任計劃，要求飲品供應商為這兩類飲品包裝日後收集和回收負起環保責任。屯門環保園將興建大型現代化紙漿生產設施，預計2025年運作，處理本地收集的紙包飲品盒。