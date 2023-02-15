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易通行延期運輸署致歉 稱車輛貼宣傳不足

【明報專訊】運輸署原定「易通行」不停車繳費於本月26日在青沙管制區實施，前日突然公布延至5月7日推行。署長羅淑佩昨在電台節目道歉，承認署方上月預告會在本月實施後宣傳不足，致不少市民未有留意要申請車輛貼，令易通行客務中心及查詢熱線「比較擠擁」，署方為回應市民意見決定延期，強調不可能再推遲。至於有市民去年已申請但至今未收到車輛貼，羅稱程式出錯致營辦商和政府系統未能銜接車主資料，共約1.5萬至1.6萬份申請受影響，署方前日已重新寄出車輛貼，相信車主本周內會收到。

指程式出錯 1.6萬份「車輛貼」申請受延

羅淑佩昨表示，至上周三署方已發出逾33萬張車輛貼，考慮到青沙管制區車流較少，日均約6萬輛車，故當時研判本月26日實施，預留2至3周讓市民申請亦足夠。惟後來見「大家咁支持我哋，想盡快攞到車輛貼」，令客務中心及熱線擠擁，故決定延期，讓當局有更多時間解說和讓車主申請。

對於的士業界批評安排混亂，羅淑佩強調，現時青沙每日車流僅15%是的士，至昨日已有2.3萬個的士司機有司機卡或經應用程式登記戶口，1.1萬輛的士有車輛貼，強調即使現時推易通行「並非完全沒有準備」，但承認服務中心規模不足，署方會加設20個諮詢站。至於有工會提出豁免120元的士司機卡收費，她稱120元已是成本價，署方會研究豁免，但要確保公帑使用得宜。

有收費員憂要貼錢辭工

工會：遣散費如常 留任額外補償

香港隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善昨早在電台形容，運輸署「彈弓手」害了逾40名青沙管制區隧道收費員，已覓新工的員工憂要「貼錢」補償一個月工資才能離職。卓其後向本報稱，昨向隧道管理公司爭取後，員工如按原定通知於下月10日離職，可如常獲遣散費，若留任至5月則可獲額外半個月補償金。卓相信，如員工最終選擇如期離職，隧道公司難找替補人手。羅淑佩稱將與隧道公司商討，最差情况或聘臨時工，但指青沙車少，收費亭鮮有長龍，料不會因人手不足影響司機。

政府原定2021年將藍隧道通車時實施易通行，隧道延至去年通車且豁免收費，當時政府決定易通行延至去年底並改於青沙管制區推行。至去年12月易通行一直未有推行日期，羅淑佩同月受訪時稱延至今年首季。署方前日的公布，已是第三次延期。

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