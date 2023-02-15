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歌連臣角龕場工程判上判 七旬技術顧問失足墮斃

【明報專訊】柴灣新廈街昨日發生致命工業意外，一名71歲姓鄭男工人從12米高工作平台墮下，送院後證實不治。涉事地盤正興建登山扶手電梯，連接歌連臣角道骨灰安置所與新廈街，項目原訂2022至2023年竣工，電梯相關工程已停工。自動扶梯分判商蒂升電梯工程部主管張先生向本報表示，公司自2022年開始參與該電扶梯工程，並分判吊運工作予順利吊運工程，死者受僱於順利。

原訂今年竣工現收停工通知

勞工處：消除危害方可復工

負責工程的利基建築有限公司表示，死者屬分判商聘用的資深技術顧問，事發時正檢視電梯吊運的準備工作，對事件感沉痛，已透過分判商聯絡死者家屬並提供協助，將全力配合調查。建築署稱，自動扶梯分判商為蒂升電梯有限公司，地盤相關工程已經暫停。勞工處表示，已向承建商發出「暫時停工通知書」，停止該建築地盤安裝吊重架，直至信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

死者近日始往事發地盤上班

昨早近10時，71歲死者鄭炳成在扶手電梯平台安裝吊重架時，從12米高工作平台墮下，重傷昏迷，同事見狀報警。救護人員將事主送往東區醫院搶救，及後證實不治。家屬昨午到醫院了解，神情哀傷。

警方及勞工處人員到現場調查意外原因。據了解，事主入職該公司多年，近日才來到此地盤工作，其子女已經成年，暫時毋須協助。

建造業議會就事件發放安全信息，提醒工友使用合適的防墮裝備，並由地盤監工在場監督。議會表示，高度關注建造業接連事故，昨亦與業界商議建造安全措施。

政府擬在柴灣歌連臣角道興建5層高骨灰安置所大樓，提供約2.5萬個骨灰龕位，並建造自動扶梯和樓梯，連接歌連臣角道與新廈街。政府在2018年11月批出7.27億骨灰安置所設施工程合約予利基建築，項目預計2022至2023年竣工。至於分判商蒂升電梯，自2003年成立，現為警察總部及醫院管理局物業提供保養及維修服務。

相關字詞﹕歌連臣角道骨灰安置所 工業意外

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