牌照中期檢討 新聞時事節目毋須本地製作 電視電台每周須增半小時國教國安節目

政府：依國安法在媒體開展國安教育

通訊局提出取消5項「指定播放節目」（即新聞、時事、兒童、青年人和其他節目）須完全香港本地製作的規定，意味准許播放非全本地製的指定節目。

商務及經濟局昨晚回覆本報，稱新一屆政府重視加強市民國民身分認同和維護國家安全，關心香港青年發展也是政府重點工作。《港區國安法》第10條要求特區通過媒體開展國家安全教育，提高特區居民國安意識和守法意識。政府鼓勵本地媒體一起推動，免費電視及聲音廣播作為本地主要媒體，尤其任重道遠。

指廣播業面對挑戰 推鬆綁措施

取消本地製作規定 助減成本

發言人續稱，反映中期檢討結果的牌照修訂，總體方向鼓勵業界進一步投資，務求持續促進廣播業發展。因應廣播業面對重大挑戰，中期檢討包括「拆牆鬆綁」措施，如取消指定節目須香港本地製作的規定等，以減低業界運行成本。

免費電視和播音牌照有效期均為12年，有效期過半（即6年）須中期檢討，通訊局認為各持牌機構（電視廣播、香港電視娛樂和奇妙電視、香港商業廣播和新城廣播）服務大致符合公眾期望。

學者：政府有權推行正向節目編排

中大新聞與傳播學院講師梁麗娟表示，政府有權推行「正向節目編排（positive programing）」作信息推廣，以往亦曾因應社會需要，要求電視台或電台增加幼兒或長者節目等。至於有關方式宣傳是否有效，她認為「多個平台對政府也是好事」，但亦視乎市民接收資訊習慣，及節目如何包裝和傳達內容，若以過於嚴肅方式推廣或未能達至政府期望的效益。