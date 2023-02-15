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準備接單 外賣員落斜撼越線的士斃命

【明報專訊】一名南亞裔外賣員昨晨駕電單車準備上線接單途中，駛至葵涌和宜合道，迎面線一輛的士突然右轉，電單車撼向的士，外賣員被拋起墮地頭部重傷，送院不治。警方調查後以涉嫌危駕致死，拘捕六旬的士司機。

foodpanda：值更前1小時內 保險涵蓋

42歲事主Tahir Mohammad與家人居於梨木樹邨，在外賣平台foodpanda任職電單車送遞員。foodpanda表示對意外深表遺憾，對死者家屬致以最深切慰問，獲悉意外後確認送遞員身分，已立即聯繫緊急聯絡人，並到醫院及向其家屬提供支援和即時經濟協助。foodpanda又稱，事發時該送遞員正準備上線，屬值更時間前1小時內，在保險涵蓋範圍，會即時安排額外援助金並與保險公司跟進。

昨晨6時許，一輛的士沿葵涌和宜合道上斜，駛至和宜合道308號，越過對面線右轉入麗梨花街時，事主駕駛電單車迎面落斜駛至，收掣不及攔腰撼向的士車身，連人帶車飛彈對面線，事主頭盔飛脫倒臥路中，電單車滑行10多米翻倒。救護員到場後將頭部重創事主送往仁濟醫院，經搶救證實不治。

事後警方封鎖往沙田方向一段行車線調查，地上留下事主頭盔，外賣保溫袋連着電單車尾箱一同飛脫。的士車頭玻璃爆裂，左邊車門及沙板凹陷，66歲林姓司機涉嫌危險駕駛被捕。案件交由新界南總區交通部特別調查隊跟進。

相關字詞﹕危險駕駛引致他人死亡 外賣員 外賣平台 交通意外

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