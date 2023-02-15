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李家超：23條立法目標不變 冀今年或明年完成

【明報專訊】全國僑聯副主席盧文端日前在本報撰文，認為年內不宜展開《基本法》23條立法。特首李家超昨日回應稱，國安風險仍有潛伏在香港的可能，政府目標無變，希望盡快在今年或明年完成立法。政府在賣地及短期租約增國安條款，前日地產股下跌，李認為股市波動受多因素影響，新措施不影響企業投地時的決定。

賣地增國安條款 李：地產界表明支持

盧文端前日表示，23條立法不宜在今年內展開，認為應聚焦經濟，又憂慮立法影響台灣大選結果。李家超昨出席行政會議前見記者，被問到盧的意見及政府會否推遲立法，他表示對於23條立法的立場和政府目標依然不變，「希望盡快可以在今年完成，如果不是仍希望在下年完成」；稱現時國際關係複雜，國安風險千變萬化，仍有潛伏在香港的可能。對於立法時間，他稱會按照實際情况，「認為應該推出時便會推出」。

政府去年11月起於賣地條款及短期租約加入國安條款，前日有傳媒報道後地產股同日下跌。李家超認為，投資者反應受不同因素影響，包括市場情緒、環球經濟及本港經濟等。他稱賣地加入國安條款屬政府維護國家安全的責任，地產界亦表明支持，而增加國安條款至今一直有土地賣出，不認為新措施影響企業投地決定，信企業主要考慮商業因素。

李家超上周結束中東訪問，昨日總結稱獲多項成果，包括與沙特阿拉伯政府同意啟動促進和保護投資協定的正式談判，與阿聯酋政府同意展開討論簽署發展綠色和可持續金融合作備忘錄，及簽署另13份合作備忘錄或意向書，涵蓋金融、創科、商務、交通、能源、建築專業等。

李又表示，短期內將到訪澳門和各大灣區內地城市，並與廣東省政府領導人會面，期望加強合作，推動大灣區發展。據悉，李爭取本月內成行，由於大灣區有多個城市，需分多次北上拜會。

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