區議會行政檢討 政府向夏寶龍匯報 港澳辦出稿公布 劉兆佳：強化問責

政府：現屆任期年底完 「適時公布」

港澳辦昨日出稿稱，特區政府日前在深圳就區議會等地方行政檢討情况和施政情况向夏寶龍匯報。政府發言人表示，現屆區議會任期將於今年底結束，民政及青年事務局、政制及內地事務局已展開地方行政檢討，相關政策局會繼續有關工作，適時公布詳情。

本報向特首辦查詢特首李家超有否到深圳向夏寶龍匯報，特首辦回覆稱沒有補充。翻查資料，港澳辦過去較少發稿表示聽取特區政府匯報工作，劉兆佳稱政府一直有向港澳辦匯報，現時公開表明旨在強化對港的問責和指導關係，使之明確化。對於港澳辦特別點出就地方行政檢討匯報，劉兆佳相信這反映中央密切關注情况，督促政府加大力度處理有關工作。

有傳媒引述消息稱，政府已整合並向中央提交社會對區議會改革的意見，建議保留部分直選議席，其餘議席未有定案，預計最快今年第二季公布細節，料要修訂《區議會條例》。本報就此向民青局查詢，局方回覆稱沒有補充。

梁熙倡早公布助適應 直選「盡量多」

民建聯立法會議員梁熙認為，地區工作的積極性與直選有直接關係，期望區議會制度改動後，直選比例「盡量多」。他促請政府盡快公布方案，讓地區人士有時間適應改動，例如倘合併選區，便要跨區合作協調。身兼九龍城區議員的立法會議員楊永杰說，既然政府向夏寶龍匯報地方行政檢討情况，相信區議會改動「起碼有初步方案」，冀當局敲定後盡早交代。對於新方案應保留多少直選議席，楊強調區議員不論產生方式，用心服務社區才是最重要。

民主派盼續現制「原汁原味」

民主派則期望當局保留現行制度。深水埗區議員、民協副主席李庭豐認為，最理想是「原汁原味」保留現時區議會制度，全部區議員由民選產生。他說，即使政府改組區議會並加入委任議席，由於區議會僅屬諮詢架構，無行政權力，冀當局勿提高參選門檻和增加提名要求，維持現有機制。民主黨主席羅健熙則說，一直期望政府不改動該制度，現時未公布實際方案，難以評論。兩黨均暫未討論會否參選來屆區議會。