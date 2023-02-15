保良局再爆虐兒 幼園校長疑拉扯學生停職

根據朱李月華幼稚園暨幼兒園網站，該校位於銅鑼灣禮頓道，主要服務2至6歲幼兒。保良局昨表示非常關注事件，對任何不恰當照顧幼兒的行為「零容忍」，亦會就事件與社署及教育局保持密切聯繫。該局又稱，轄下幼兒服務單位公共空間均設有閉路電視，以保障員工及幼童，亦時刻提醒員工照顧幼兒時應有的操守，並提供指引及程序，讓員工跟從。本報昨向警方、社署及教育局查詢，至截稿時未獲回應。

保良局主動報警 稱虐兒零容忍

翻查資料，保良局位於銅鑼灣的嬰兒組留宿幼兒中心去年9月亦被揭發懷疑虐兒案，3名職員被捕，保良局其後委託律師會前會長彭韻僖等成立獨立檢討委員會，並於去年12月發表首階段檢討報告，報告指出被捕職員行為只是個別現象，不認為有普遍虐兒情况。

兒童事務委員會委員吳堃廉向本報表示，暫未掌握具體情况，難評論事件，如社署深入了解後發覺事態嚴重，政府有責任主動檢討整體兒童政策，或監督個別情况。