蕭澤頤：國安熱線至今收40萬舉報

國安是否投放太多資源

副處長：仍有極端分子

警方昨日舉行2022年整體治安情况記者會，蕭澤頤透露，2020年推出「國安處舉報熱線」，至今收到逾40萬個訊息，而去年6月推出「反恐舉報熱線」，至今收到接近1.3萬個訊息。他表示，警方因應相關情報跟進，甚至採取拘捕行動，其中有兩宗個案涉及非法武器及化學品，呼籲大眾繼續建立「全民反恐、見疑即報」的意識。警方將維護國家安全、提升公眾安全、加強反恐工作等8項工作，列入今年警務處長首要行動項目。

至於反修例事件的被捕人，蕭澤頤表示仍在檢視暫未被控的案件，爭取本月內公布處理方式。

蕭：有反中亂港分子用社媒煽動

蕭澤頤認為《港區國安法》訂立後，本港治安情况轉趨穩定，惟不能掉以輕心。他舉例說，前年七一銅鑼灣發生「孤狼式」襲擊警員事件，不能排除事件不再發生，因此警方會加強線上線下的情報蒐集。另外，他說留意到仍有反中亂港分子借助社交媒體作出煽動行為，將會每日監視和果斷執法，以提升阻嚇力。

至於如何回應坊間有聲音認為國安法有濫捕情况，蕭澤頤昨表示，希望大眾思考「黑暴」事件後，為何有人在背後透過卑劣行為，推使特別是年輕人「攬炒」、做「爛頭卒」，做出違法行為而入獄。他又說，有人事後感到後悔，透露曾在探訪入獄年輕人時，有人希望他向其他年輕人轉達「千萬不要置衝動於首位」的想法。

稱毁西九法院玻璃攻擊司法

正審理「35+初選」案的西九龍裁判法院大樓，上周外牆一幅玻璃突然破裂，警方初步調查懷疑有人在大樓對出行車天橋向外牆射擊所致。被問及案件是否與「35+初選」案有關，甚至涉及國安或恐怖主義，蕭表示不便透露調查進度和行動調配；惟他認為事件明顯是攻擊司法機構的暴力行為，因此須要嚴厲譴責。他又呼籲市民當日如路經上址，若有相關消息可以盡快通知警方。