騙案高峰回穩 警研登記制辨識可信賴短訊

【明報專訊】本港去年整體錄得70,048宗罪案，較前年上升8.7%，破案率為35.2%。罪案上升主因詐騙案急增8000宗，佔罪案總數近四成。警務處長蕭澤頤指出，詐騙案由去年10月高位回穩，而電騙過去兩個月錄得顯著跌幅。去年9月，警方聯同通訊事務管理局辦公室及流動網絡營辦商成立專責工作小組，協調制定打擊電話及網上騙案的電訊措施。蕭澤頤稱警方每月都開會，現時來電如果是「+852」字頭，而相關來電曾在以往詐騙案中使用過，電訊商同意停用該電話號碼。警方與小組正研究，對來自境外高風險來電加入預警信息提醒市民，數個電訊商初步認為可行；另外透露正研究短訊人發放登記制度，在可信賴的短訊前加入標記。
高風險境外來電加警告
電訊商料初步可行
三合會相關罪案錄得2554宗，上升約35.3%，主要涉及詐騙及嚴重賭博罪行等。蕭澤頤在立法會保安事務委員會表示，去年下半年引人注目的斬人案增加，涉及嚴重傷人及嚴重毆打的案件較前年多12宗，去年11月曾展開執法行動，拘捕逾900人，包括三合會主要人物。
警方昨舉行記者會，總結本港去年整體治安情况（見表），其中詐騙案去年錄得27,923宗，較前年升45.1%，以網購、騙案、投資及電話騙案升幅較為顯著，分別錄得四成至1.8倍升幅。反詐騙協調中心去年攔截888宗案件，涉逾13億元款項，及勸止525宗案件。警方去年推出協助市民分辨可疑來電及電郵等資料的「防騙視伏器」，錄得約20萬次搜索，推算預防高達13億元損失。為了加強宣傳防騙信息，蕭澤頤稱今日（15日）起將推出相關應用程式「Scameter＋」方便使用；又印製30萬張「提紙」，將於本周五（17日）透過兩份免費報紙向市民派發，透過防騙吉祥物「提子」宣傳防騙信息。
被問及過去兩年警方增加宣傳，但詐騙案仍上升的原因，蕭指曾向事主了解，由於每天接收大量信息，無認真留意相關宣傳，當騙徒致電，事主便未能意識犯案手法。他指警方已加強宣傳工作，包括在隧道和戲院等播放防騙廣告和信息，確保相關信息「入屋」，「你不想聽、不想看，我都要你聽到和看到」。
行劫爆竊案有紀錄最低
多項主要罪案均錄得顯著跌幅，其中行劫及爆竊案分別下跌約37%和約40%，宗數是1969年有紀錄以來最低，爆竊案破案率約43%亦是過去46年新高；傷人及嚴重毆打、縱火和搶掠等案件則是回歸以來新低。嚴重毒品案有1436宗，減少134宗，由於警方持續打擊，令檢獲毒品數量上升，包括去年9月破獲歷來檢獲量最大的905公斤大麻花。去年因干犯刑事罪行而被捕的10至20歲青少年有2774人，較前年下跌約8.2%，當中被捕的學生較前年下跌11%。因嚴重毒品罪行而被捕的學生下跌四成至78人，但仍有17名13至14歲的學童遭利用販毒而被捕。
蕭澤頤引過去數據：
通關未見罪案大升
本港上周與內地全面通關，被問到會否擔心增加跨境罪行，蕭澤頤稱參考昔日關口開放時數字，未見明顯罪案上升；又料人口流動和遊客增加，不排除部分罪案有上升趨勢，警方會加強留意和執法，避免相關情况發生。
今年警務處長首要行動項目維持8項，包括：維護國家安全、打擊暴力罪案、打擊黑社會、犯罪集團及有組織罪行、打擊毒品、打擊「搵快錢」罪案、加強網絡安全和打擊科技罪行、提高公眾安全及加強反恐工作（見另稿）。