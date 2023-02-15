騙案高峰回穩 警研登記制辨識可信賴短訊

高風險境外來電加警告

電訊商料初步可行

三合會相關罪案錄得2554宗，上升約35.3%，主要涉及詐騙及嚴重賭博罪行等。蕭澤頤在立法會保安事務委員會表示，去年下半年引人注目的斬人案增加，涉及嚴重傷人及嚴重毆打的案件較前年多12宗，去年11月曾展開執法行動，拘捕逾900人，包括三合會主要人物。

警方昨舉行記者會，總結本港去年整體治安情况（見表），其中詐騙案去年錄得27,923宗，較前年升45.1%，以網購、騙案、投資及電話騙案升幅較為顯著，分別錄得四成至1.8倍升幅。反詐騙協調中心去年攔截888宗案件，涉逾13億元款項，及勸止525宗案件。警方去年推出協助市民分辨可疑來電及電郵等資料的「防騙視伏器」，錄得約20萬次搜索，推算預防高達13億元損失。為了加強宣傳防騙信息，蕭澤頤稱今日（15日）起將推出相關應用程式「Scameter＋」方便使用；又印製30萬張「提紙」，將於本周五（17日）透過兩份免費報紙向市民派發，透過防騙吉祥物「提子」宣傳防騙信息。

被問及過去兩年警方增加宣傳，但詐騙案仍上升的原因，蕭指曾向事主了解，由於每天接收大量信息，無認真留意相關宣傳，當騙徒致電，事主便未能意識犯案手法。他指警方已加強宣傳工作，包括在隧道和戲院等播放防騙廣告和信息，確保相關信息「入屋」，「你不想聽、不想看，我都要你聽到和看到」。

行劫爆竊案有紀錄最低

多項主要罪案均錄得顯著跌幅，其中行劫及爆竊案分別下跌約37%和約40%，宗數是1969年有紀錄以來最低，爆竊案破案率約43%亦是過去46年新高；傷人及嚴重毆打、縱火和搶掠等案件則是回歸以來新低。嚴重毒品案有1436宗，減少134宗，由於警方持續打擊，令檢獲毒品數量上升，包括去年9月破獲歷來檢獲量最大的905公斤大麻花。去年因干犯刑事罪行而被捕的10至20歲青少年有2774人，較前年下跌約8.2%，當中被捕的學生較前年下跌11%。因嚴重毒品罪行而被捕的學生下跌四成至78人，但仍有17名13至14歲的學童遭利用販毒而被捕。

蕭澤頤引過去數據：

通關未見罪案大升

本港上周與內地全面通關，被問到會否擔心增加跨境罪行，蕭澤頤稱參考昔日關口開放時數字，未見明顯罪案上升；又料人口流動和遊客增加，不排除部分罪案有上升趨勢，警方會加強留意和執法，避免相關情况發生。

今年警務處長首要行動項目維持8項，包括：維護國家安全、打擊暴力罪案、打擊黑社會、犯罪集團及有組織罪行、打擊毒品、打擊「搵快錢」罪案、加強網絡安全和打擊科技罪行、提高公眾安全及加強反恐工作（見另稿）。