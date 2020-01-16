誤信「曾俊華」廣告 八旬翁失330萬 女網友供「內幕消息」買虛幣 六旬退休公務員被騙1434萬

「曾俊華」宣傳虛幣 事主留聯絡

曾俊華去年12月31日曾在facebook專頁發文說自己「冇做財爺好耐喇，我真係唔知可以喺三四個月內變百萬富翁嘅搵快錢方法」，提醒網民提防假消息、假新聞。

首宗案件發生於去年12月28日，86歲退休男子在其跑馬地家中見到一個假冒曾俊華的網上廣告，內容為推廣加密貨幣。事主留下自己的聯絡方法，翌日一名聲稱自己來自英國的「投資加密貨幣經紀」以WhatsApp聯絡事主，游說他投資加密貨幣，稱可帶來豐厚回報。其後，事主收到該「經紀」傳來一個虛假投資交易網站megamarkets.com，於是登入網站輸入信用卡資料。

登入假平台 信用卡過數投資

由去年12月29日至今年1月30日期間，事主為購買加密貨幣先後向「經紀」提供24次信用卡交易一次性密碼，並且全數簽帳，涉及款項約210萬元。今年1月16至30日期間，事主再按「經紀」的要求匯款5次，將款項匯到另一人的銀行戶口，涉及大約110萬元。事主1月尾發現未能登入投資戶口，加上與「經紀」失去聯絡，與家人商討後感到受騙，於是報警求助，合共損失330萬元。

另一騙案事主為上月剛退休的60歲男公務員，報案稱早前於網上社交平台認識一名女子，對方自稱來自新加坡的資訊科技技術員，表示有「內幕消息」，游說事主投資虛擬貨幣。事主於虛假投資網站dscoinpro.net/wrap開帳戶，去年7月30日至12月31日期間，先後51次轉帳共約1434萬元至對方指定的35個銀行戶口。事主及後發現該網上投資平台關閉，並且被該女子從不同網上平台封鎖，懷疑受騙，遂報警求助。警方經初步調查，列作以欺騙手段取得財產，交由邊界警區刑事調查隊跟進。