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誤信「曾俊華」廣告 八旬翁失330萬 女網友供「內幕消息」買虛幣 六旬退休公務員被騙1434萬

【明報專訊】兩名退休男子疑墮網上投資騙案，分別損失330萬及1434萬元。其中一名八旬翁疑觀看一個偽冒前財政司長曾俊華的加密貨幣網上廣告後，依從指示留下聯絡方法及登入投資網站，用信用卡簽帳24次及匯款5次，合共損失約330萬元。另外，一名六旬漢疑被女網友游說投資虛擬貨幣，在5個月內先後51次轉帳給騙徒共約1434萬元。

「曾俊華」宣傳虛幣 事主留聯絡

曾俊華去年12月31日曾在facebook專頁發文說自己「冇做財爺好耐喇，我真係唔知可以喺三四個月內變百萬富翁嘅搵快錢方法」，提醒網民提防假消息、假新聞。

首宗案件發生於去年12月28日，86歲退休男子在其跑馬地家中見到一個假冒曾俊華的網上廣告，內容為推廣加密貨幣。事主留下自己的聯絡方法，翌日一名聲稱自己來自英國的「投資加密貨幣經紀」以WhatsApp聯絡事主，游說他投資加密貨幣，稱可帶來豐厚回報。其後，事主收到該「經紀」傳來一個虛假投資交易網站megamarkets.com，於是登入網站輸入信用卡資料。

登入假平台 信用卡過數投資

由去年12月29日至今年1月30日期間，事主為購買加密貨幣先後向「經紀」提供24次信用卡交易一次性密碼，並且全數簽帳，涉及款項約210萬元。今年1月16至30日期間，事主再按「經紀」的要求匯款5次，將款項匯到另一人的銀行戶口，涉及大約110萬元。事主1月尾發現未能登入投資戶口，加上與「經紀」失去聯絡，與家人商討後感到受騙，於是報警求助，合共損失330萬元。

另一騙案事主為上月剛退休的60歲男公務員，報案稱早前於網上社交平台認識一名女子，對方自稱來自新加坡的資訊科技技術員，表示有「內幕消息」，游說事主投資虛擬貨幣。事主於虛假投資網站dscoinpro.net/wrap開帳戶，去年7月30日至12月31日期間，先後51次轉帳共約1434萬元至對方指定的35個銀行戶口。事主及後發現該網上投資平台關閉，並且被該女子從不同網上平台封鎖，懷疑受騙，遂報警求助。警方經初步調查，列作以欺騙手段取得財產，交由邊界警區刑事調查隊跟進。

相關字詞﹕騙案

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