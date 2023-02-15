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控方：刊何桂藍專訪引支持 鍾沛權：如實述政見「唔諗反應」

【明報專訊】「立場新聞」涉串謀發布煽動刊物案，昨於區院進入第30天審訊。控方針對立場專訪民主派「35+初選」候選人何桂藍的文章提問，指何桂藍提倡外國制裁及「攬炒」，「係想顛覆一個政權」。前總編輯鍾沛權不同意，認為其主張或呼應公眾現存的訴求，而公眾「如果對政府有不滿，唔會因為一個新晉、年輕政治人物嘅說話而來」；鍾又自言不認同制裁，但個人觀點不會影響他是否發布文章。

控方指控「立場」發布17篇煽動文章，其中3篇是初選候選人的專訪，包括前立場記者何桂藍。代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，昨日首先問到鍾沛權與何桂藍共事經歷，鍾稱何2014年起任職立場，後來轉職，再到歐洲留學，2019年6月暑假時回港在立場任兼職。鍾稱認識何的為人，亦知道其政治取向，但在她參選後才得悉她對政策的具體看法。

鍾：不同意制裁

但不影響是否發布

何桂藍在專訪中提到要主動逼中共「出招」，達至「攬炒」。控方指其主張是顛覆政權，「唔使國安法，你（鍾沛權）都知係有問題嘅議程嚟」。鍾不同意何的主張有顛覆意味，「我只可以答，中央政府反對呢樣嘢」，而他作為編輯「無理會」其倡議是否有問題，又自言不支持制裁，「因為我唔覺得係有效」，不能達到提倡者的政治目的。

文中另引述何桂藍呼籲公眾抗衡「極權」，控方認為何指控中國是「極權」、呼籲公眾「用肉身去死過」屬煽動。鍾沛權解釋「極權」一詞是基於中國深入控制社會，不少西方國家也以「極權」形容中國；依他判斷，何只是表達不滿，並非煽動，即使其觀點值得商榷，也不能因而審查其政見，應如實向公眾交代，留待公眾判斷。

控方亦質疑立場發布文章，是提供平台讓更多人知悉和支持何的主張，即使鍾沛權無意計算讀者反應，「正常做編輯，你心目中都知道有咁嘅效果囉」。鍾沛權回應稱，文章可引起支持和反對聲音，發布前「諗都唔會諗」觀眾反應，重申訪問何只是讓公眾知悉其政見，而文章發布後，更惹來批評何的聲音。

另外，控方重提鍾沛權早前稱2019年區選會選舉中，六成選民、約170萬人支持非建制派候選人，控方指與立場facebook專頁停運前的160萬追蹤者接近，「可能大部分讀者都係嗰批人」。鍾答「真係唔敢當」，稱觀察到不少讀者居於外地，更不乏建制派讀者在專頁批評立場。審訊周四續。

明報記者

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）

相關字詞﹕區域法院 鍾沛權 何桂藍 串謀顛覆國家政權罪 立場新聞

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