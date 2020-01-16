港聞

港聞二

有記者「放蛇」排通宵獲800元 有人收走大疊籌

【明報專訊】民主派初選案自上周一開審，每天都有逾百名市民在庭外取籌旁聽，惟部分排隊者在開審10分鐘前離開法院，並無旁聽。昨日排頭位的兩名男子並沒回應何時開始排隊，附近的保安着記者離開，稱「唔好騷擾佢哋」。據「獨立媒體」報道，其記者「放蛇」通宵排隊獲800元，並有人收走大疊籌號保管。

在「炒散」通訊群得知招募

根據獨媒報道，其記者日前在一個叫「小新工作轉介室part or full」的「炒散」通訊群組，得知有人以800元薪金招募在西九法院做「排隊黨」，通宵排隊12小時至早上法庭派籌，「一手交籌一手交錢」。該記者成功報名，獲安排加入「排隊黨」用於統籌行動的WhatsApp群組「13/2西九精英群」。

該記者通宵排隊，現場有不同的「排隊黨」群組；記者獲其群組管理員指示，取籌後登上扶手電梯，不用接受安檢及進庭，再沿電梯離開到富昌邨交收。記者最終取得昨日入聆訊法庭的粉紅色籌號後，到富昌邨交收，獲「蛇頭」派發800元現金。「蛇頭」稱數日內仍有工開。

司法機構：續注視適時調整

司法機構回應本報查詢稱，會繼續密切注視情况，適時調整有關安排，盡量提供足夠旁聽座位及確保法院大樓秩序；另會視乎座位供求情况，若聆訊法庭有空置15分鐘或以上的公眾人士座位，相關入庭籌已失效，會安排在法庭延伸部分的旁聽者轉往聆訊法庭旁聽。

相關字詞﹕排隊黨 民主派初選案 港區國安法

上 / 下一篇新聞

赴台自由行恢復 快運國泰機票價升 業界指運力僅疫前兩三成 日限飛令下料更多港人遊台
赴台自由行恢復 快運國泰機票價升 業界指運力僅疫前兩三成 日限飛令下料更多港人遊台
期待港澳客歸來 台商店：就在等這刻
期待港澳客歸來 台商店：就在等這刻
管牧稱陳同佳「願回台」 台促港提司法互助請求
管牧稱陳同佳「願回台」 台促港提司法互助請求
拜訪介紹初選 區自言無提否決財案 指戴耀廷闡「立會過半」願景 公民黨首會面對初選有保留
拜訪介紹初選 區自言無提否決財案 指戴耀廷闡「立會過半」願景 公民黨首會面對初選有保留
指九東遞補分歧 黃之鋒倡靈童制譚得志倡排名制
指九東遞補分歧 黃之鋒倡靈童制譚得志倡排名制
控方：刊何桂藍專訪引支持 鍾沛權：如實述政見「唔諗反應」
控方：刊何桂藍專訪引支持 鍾沛權：如實述政見「唔諗反應」
誤信「曾俊華」廣告 八旬翁失330萬 女網友供「內幕消息」買虛幣 六旬退休公務員被騙1434萬
誤信「曾俊華」廣告 八旬翁失330萬 女網友供「內幕消息」買虛幣 六旬退休公務員被騙1434萬
騙案高峰回穩 警研登記制辨識可信賴短訊
騙案高峰回穩 警研登記制辨識可信賴短訊
蕭澤頤：國安熱線至今收40萬舉報
蕭澤頤：國安熱線至今收40萬舉報
保良局再爆虐兒 幼園校長疑拉扯學生停職
保良局再爆虐兒 幼園校長疑拉扯學生停職
區議會行政檢討 政府向夏寶龍匯報 港澳辦出稿公布 劉兆佳：強化問責
區議會行政檢討 政府向夏寶龍匯報 港澳辦出稿公布 劉兆佳：強化問責
李家超：23條立法目標不變 冀今年或明年完成
李家超：23條立法目標不變 冀今年或明年完成
準備接單 外賣員落斜撼越線的士斃命
準備接單 外賣員落斜撼越線的士斃命
牌照中期檢討 新聞時事節目毋須本地製作 電視電台每周須增半小時國教國安節目
牌照中期檢討 新聞時事節目毋須本地製作 電視電台每周須增半小時國教國安節目
歌連臣角龕場工程判上判 七旬技術顧問失足墮斃
歌連臣角龕場工程判上判 七旬技術顧問失足墮斃
易通行延期運輸署致歉 稱車輛貼宣傳不足
易通行延期運輸署致歉 稱車輛貼宣傳不足
回收飲品紙盒研首季招標 喵坊指環保署沒諮詢
回收飲品紙盒研首季招標 喵坊指環保署沒諮詢
涉返工用假安心出行 入境助理控「侵入公共機關」 官指正門：「人人入得點算入侵」
涉返工用假安心出行 入境助理控「侵入公共機關」 官指正門：「人人入得點算入侵」
海關破空郵重型機器運毒 檢值5700萬冰毒
海關破空郵重型機器運毒 檢值5700萬冰毒
大灣區GBA新聞：東莞規劃 松山湖濱海灣列副中心 一主兩副六區 「兩副」發展科創
大灣區GBA新聞：東莞規劃 松山湖濱海灣列副中心 一主兩副六區 「兩副」發展科創
大灣區GBA新聞：疫情牽制訂單萎縮 東莞「世界工廠」地位岌岌可危
大灣區GBA新聞：疫情牽制訂單萎縮 東莞「世界工廠」地位岌岌可危
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】賽道欄杆掛彩虹旗 渣馬報警處理
【Emily】賽道欄杆掛彩虹旗 渣馬報警處理
【Emily】立會議員 情人節放閃
【Emily】立會議員 情人節放閃
【Emily】248對新人入紙情人節結婚 3年新高
【Emily】248對新人入紙情人節結婚 3年新高
【Emily】3議員政協傳媒茶敘 自稱「左鄰右里」 管牧：提案推動內地禁食貓狗野味
【Emily】3議員政協傳媒茶敘 自稱「左鄰右里」 管牧：提案推動內地禁食貓狗野味
【Emily】黃元山前同事過檔特首政策組
【Emily】黃元山前同事過檔特首政策組