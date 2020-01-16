有記者「放蛇」排通宵獲800元 有人收走大疊籌

在「炒散」通訊群得知招募

根據獨媒報道，其記者日前在一個叫「小新工作轉介室part or full」的「炒散」通訊群組，得知有人以800元薪金招募在西九法院做「排隊黨」，通宵排隊12小時至早上法庭派籌，「一手交籌一手交錢」。該記者成功報名，獲安排加入「排隊黨」用於統籌行動的WhatsApp群組「13/2西九精英群」。

該記者通宵排隊，現場有不同的「排隊黨」群組；記者獲其群組管理員指示，取籌後登上扶手電梯，不用接受安檢及進庭，再沿電梯離開到富昌邨交收。記者最終取得昨日入聆訊法庭的粉紅色籌號後，到富昌邨交收，獲「蛇頭」派發800元現金。「蛇頭」稱數日內仍有工開。

司法機構：續注視適時調整

司法機構回應本報查詢稱，會繼續密切注視情况，適時調整有關安排，盡量提供足夠旁聽座位及確保法院大樓秩序；另會視乎座位供求情况，若聆訊法庭有空置15分鐘或以上的公眾人士座位，相關入庭籌已失效，會安排在法庭延伸部分的旁聽者轉往聆訊法庭旁聽。