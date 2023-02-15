港聞

港聞二

指九東遞補分歧 黃之鋒倡靈童制譚得志倡排名制

【明報專訊】本案爭議在於各被告參加初選時有否訂立串謀協議，旨在否決財政預算案，從而癱瘓政府。區諾軒昨日供稱，根據個人觀察，不少民主派議員曾對預算案投下反對票，「一路都係相安無事」。法官李運騰聞言要求區氏專注回答問題，而非發表演說，稱否則審訊可能延至明年。此外，區諾軒在庭上供出初選協調會議的細節和分歧，例如黃之鋒和譚得志主張不同的「DQ」者遞補機制，最終各方才有共識落實黃主張的「靈童制」。

官要求區專注答問勿演說

區諾軒供稱，他曾和戴耀廷舉辦6個界別的初選協調會議，涵蓋5個地區直選和「超級區議會」，與有意出選立會的民主派商討初選投票方式和「DQ」者遞補機制等。最早的九龍東會議於2020年3月2日舉行，控方問有誰出席，區答「我驚我背漏」。庭上傳出起哄笑聲，法官李運騰聽畢表示出庭作供並非背誦，而是講出自己記得的事。

被問會議出席者 區：驚背漏

區諾軒後來補充，出席者包括時任觀塘區議會主席蔡澤鴻、前香港眾志黃之鋒、民主黨胡志偉、已退出公民黨的譚文豪、人民力量譚得志和民協施德來，部分人獲邀加入WhatsApp群組。根據前民主動力召集人趙家賢的呈堂手機對話，群組名為「35+九東立選座談會」。

區強調，九龍東會議別具意義，因為涉及議席不多，「如果九龍東都無辦法傾得成一個機制，其他區只會更難」。他稱，會議內部曾有爭拗，例如蔡澤鴻希望邀請「凝聚觀塘」成員列席，遭黃之鋒反對。此外，黃認為應採用「靈童制」，由被「DQ」的參選人指定替補者出選；譚得志則主張按照初選結果實行「排名制」，由名單上的第二人補上參選。直至第二次協調會議，各方才有共識落實「靈童制」。

區另稱，有初選參加者不太關心當選後可否行使預算案否決權，因為《基本法》條文已交代如何運用否決權，「大家就覺得好理所當然」。他在庭上形容戴耀廷對初選抱有「願景」，法庭傳譯主任譯作「mission」（任務）。法官李運騰聽取辯方意見後，同意「vision」是較佳字眼，形容兩者有微妙差別。此外，傳譯主任一度將「九東」選區譯為「Kow Tung」，後來更正為「Kowloon East」，多名被告聞言發笑。

相關字詞﹕高等法院 串謀顛覆國家政權罪 九龍東 民主派初選案 港區國安法

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