拜訪介紹初選 區自言無提否決財案 指戴耀廷闡「立會過半」願景 公民黨首會面對初選有保留

指李永達建議下答應任協調者

區諾軒昨日繼續引述2020年1月的飯局，稱戴耀廷席間闡釋「立會過半」將成「大殺傷力的憲制武器」，即兩次否決財政預算案、解散立法會，使特首下台。區說，在民主黨前議員李永達建議下，離任立法會議員不久的他答應擔任協調者，與戴舉行初選；李又提及「民主動力」過往為民主派協調，區遂聯絡其召集人趙家賢協助舉辦初選，負責行政、宣傳及收集報名表。

區諾軒指出，當時他們尚未決定採用民調抑或公民投票機制，席上時任工黨副主席李卓人和李永達不同意公投，兩人認為公投較民調耗費多，飯局上「重點分歧」為眾人不知其他政治團體是否有意參與初選。同年2至3月，區和戴耀廷約見政黨和打算參選立法會的人會面（見表）。

最初區諾軒、李卓人和李永達與公民黨梁家傑見面，區氏其後連同戴耀廷，經梁家傑轉介到公民黨例會向賴仁彪、譚文豪、陳淑莊等執委成員，戴耀廷解說「立會過半」願景及初選計劃，最壞後果導致特首下台。區稱，陳淑莊對戴的說法有保留，公民黨當時擬推舉林瑞華出選飲食界，且公民黨內有人對電子選票有保留，認為做法等同網上投票，對激進候選人有利，並沒表示支持，只稱稍後會考慮。

稱黃之鋒知將赴日留學

「忠告」他無必要辦初選

區諾軒個別約訪黃之鋒和朱凱廸簡介初選，他形容在朱凱廸位於立法會的辦公室和兩人會面很不正式，當時朱只顧開會、不太關心；而黃之鋒知悉區即將赴日本留學，認為他「其實無必要去搞初選」。法官李運騰聞言稱不明白當中因果；區解釋，黃所言並非對初選的意見，「只是以朋友身分去忠告我」。此時，在延伸庭旁聽的黃之鋒聞言低頭搖頭。

稱晤梁晃維未提戴「否決論」

「不認為初選是綑綁選後工作」

區亦聯絡過梁晃維、黃子悅，他稱跟梁講述初選是揀選民主派的制度，強調沒提戴耀廷對否決財案的看法，「因為我不認為初選是綑綁議員當選後工作的計劃」。以區所知，戴耀廷另曾與張可森、呂智恆、鄒家成、以及「天水連線」、民主黨和「區政聯盟」的成員會見。

此外，區諾軒及戴耀廷亦有一同先後約見彭卓棋和劉頴匡團隊。區稱，戴重複其撰寫關於「立會過半」的文章所述主張，即掌握否決權，從而爭取五大訴求，惟區不肯定戴有否詳細解釋過程。區又說，彭卓棋在會面並不關心「立會過半」後如何運用否決權，僅關注初選投票方式會否影響其勝算。

及後，區諾軒和戴耀廷在教協辦公室整合有意參加初選者的意見，他們討論包括使用實體選票抑或電子票，區稱傳統政黨堅持用實體票，素人或新晉政治團體關注初選或有利泛民，故傾向用電子票，且當時尚未決定舉行公投，素人擔心公投會招致很大的選舉開支。區說，鑑於種種分歧，戴耀廷部署召開多區的協調會議，以進一步磋商。案件今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者