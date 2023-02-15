管牧稱陳同佳「願回台」 台促港提司法互助請求

【明報專訊】台灣下周一起恢復港澳赴台自由行申請，有傳媒昨在陸委會記者會上提問，關注台灣殺人案疑犯陳同佳可否赴台自首。陸委會回應稱，台灣政府立場沒變，只有「港府務實回應」台方提出的司法互助請求，「才能落實司法正義」。一直協助陳同佳的選委會界別立法會議員管浩鳴昨表示，陳同佳的自首意願不變，不同意台灣說法，認為只要陳願赴台自首，就不存在需要以司法互助處理。
涉在台殺害女友潘曉穎的疑犯陳同佳，因洗黑錢罪在港服刑後出獄至今已3年，赴台自首一直未能成行；管浩鳴曾於去年1月表示，他與陳兩人被拒登上赴台航班。
陸委會副主任梁文傑昨在記者會上回應傳媒提問時，稱陳同佳到台灣投案，「非單純批出簽證的問題，還涉及雙方管轄權以及相關公權力的行使」，他促請港府回應司法互助請求，以確保案件後續偵查審判順利進行。
管浩鳴昨在立法會回應傳媒提問時稱，剛與陳同佳通電話了解情况，「他（陳）是願意回台灣的」。管相信只要台灣向陳批出簽證或不禁制陳入境，便可圓滿解決事件。管又說，案發地點、證據、法醫等各方證據不在香港，「不存在什麼香港需要移交台灣所謂的公權力」。陳同佳出獄後曾住在警方安全屋，前年6月離開，管浩鳴昨表示，警方撤銷對陳保護後，陳「住的地方都無變，是在比較偏遠的山上」。
陸委會：未收港府重啟辦事處請求
另外，特區政府前年5月18日起暫停香港經濟貿易文化辦事處（台灣）運作，陸委會昨稱，暫未收到港府重啟辦事處的請求。特區政府當時發稿回應，指近年台方多次粗暴干預香港事務，對港台關係造成無可彌補的傷害、經貿文辦人員亦曾受島內激進人士威嚇，該辦事處難以達到最初成立目的，因此決定暫時關閉。
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