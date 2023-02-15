期待港澳客歸來 台商店：就在等這刻

台灣交通部觀光局昨稱，2019年港澳赴台人數高峰為175.8萬，樂見陸委會開放自由行，稱九成以上港澳旅客是自由行，相信有助加速境外旅客增加。旅遊平台Klook表示，重開自由行消息傳出後，香港用戶搜尋往返台灣機票流量較上周同期躍升近2.5倍。

陳爸手工皂坊位於西門紅樓附近，產品有自製手工皂、潤唇膏等，據台灣觀光局2019年統計，西門町在主要遊覽景點排名第三。陳爸說，疫情前生意有五至六成來自觀光客，包括歐美、新加坡等地，香港旅客佔約15%。他形容疫前紅樓「繁榮熱鬧」，疫情時店舖「觀光客很少、幾乎沒有了」，該範圍店舖一度有兩至三成遷走。「現在要看到像兩三年前沒有什麼人、店舖關起來的情况，應該不太容易，（現在）每一家都開了」。陳爸形容，疫情中後期受惠當地顧客支持，生意額回升兩至三成，自去年11月台灣陸續開放旅客訪台至今，「紅樓附近的商店火了非常多」，市政府亦幫助宣傳，相信旅遊業將逐步復蘇。

港潛水店擬合作重推自由行行程

本港潛水平台「潛行世界」疫情前有辦本地潛水課程及外潛旅行團，曾與台灣觀光局合作，赴當地組織潛水推廣，潛點包括小琉球、墾丁、蘭嶼、綠島等，因疫情令外潛業務暫停。創辦人Kristy稱，將藉此時機重新與旅行代理及當地潛店合作，推出自由行配對潛店、住宿及交通，惟需時理順配套，預計約兩個月可重推。

明報記者 鄭律銘