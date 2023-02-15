赴台自由行恢復 快運國泰機票價升 業界指運力僅疫前兩三成 日限飛令下料更多港人遊台

台灣陸委會昨早11時公布消息，本報記者分別於中午12時及晚上8時到各航空公司官網查詢2月20日出發往台北、24日回港的航班，發現香港快運不包寄艙行李的機票已由2000多元升至3200多元，國泰連寄艙行李機票亦由3000多元升至3200多元。旅議會總幹事楊淑芬亦擔心，以現時航空運力未必能應付港人需求。

未包內地 陸委會：疫情不確定

台灣自2020年2月初起因疫情暫停受理港澳居民臨時入境簽證，陸委會副主委梁文傑昨公布恢復港澳居民入台證時稱，陸委會早已研究開放港澳自由行，惟受內地早前突全面放寬疫情管控措施，令台灣不確定疫情發展，故延至昨才公布，稱「其實應該要早一些」，又說很抱歉令港人無法到台灣過情人節。

國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮日前曾促請台灣早日恢復兩岸人員往來正常化，陸委會昨早的公布則未包括內地居民。梁文傑解釋，開放與否按當局對疫情掌握程度判斷，台灣對港澳疫情「較有把握」，指本港防疫措施和相關數據「看來較透明開放」，對內地則仍不確定，未來會按疫情判斷處理。

開放自由行當日 當地人准除罩

綜合台灣中央疫情指揮中心及臺灣觀光協會香港辦事處資料，香港旅客目前入境台灣毋須提供檢測及疫苗接種證明，但入境後須7天「自主防疫」，外出上班上學須戴口罩，7日內如有症狀須自主快測。據台灣早前公布，下周一即開放港澳自由行當日，當地民眾可只須在醫療照護機構及公共交通工具戴口罩，其餘室內場所可自由決定。

平台訂機票增12倍 長榮3月加航班

台灣交通部觀光局數據顯示，疫前每年平均有約150萬港人赴台，當中約120萬至130萬為觀光客。旅遊平台Trip.com表示，港人赴台自由行消息前日起傳出後，截至昨午4時香港網站及手機App往台灣的航班搜索量較上周同期增逾四成，昨凌晨至昨午4時的預訂機票數量更較上周同期急升12倍。

縱橫遊執行董事袁振寧稱，估計業界生意受惠措施可升一至三成，其旅社現每月有15至20團往台灣，會視乎機位數量加團，但現時往返台灣機位量只回復疫前約兩成，來回機票價格疫前平均約1200多元，他估計將被搶高。

崔定邦則表示，疫前往返香港與台灣的航班是全球航線中客量最多、班次最頻密路線之一，而港人消費力強勁，當地旅遊業「望到香港人都流口水」，相信兩地航空公司均會盡力加班。長榮航空稱3月底起每日往返台北班次會由現時每日3對加至5對，香港快運、香港航空及國泰均稱會按需求加班，其中快運指本月內會維持每日飛高雄及台北各兩班、台中一班，港航則指現時每日提供一班往來台北航班。

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