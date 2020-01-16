大灣區GBA新聞：疫情牽制訂單萎縮 東莞「世界工廠」地位岌岌可危

東莞在八九十年代是大名鼎鼎的「廣東四小虎」之首。虎門服裝、長安手機、中堂造紙、茶山食品、麻湧糧油等，一大批產業專業鎮在東莞誕生。隨着外資接連湧入，外貿訂單紛至沓來，東莞更從一個中國普通農業縣成為「世界工廠」。

在製造業起家之下，東莞市轄下的村鎮經濟發展迅猛，東莞約600個村中，「土豪村」不少，甚至「富可敵市」。根據東莞市統計局最新公布數據，去年東莞有37個村一年收入超過1億元（人民幣，下同），是名副其實的「億元村」；此外，更有一些村甚至是淨利潤接近1億，有部分村只差幾十萬元而已。

不過同時，東莞產業發展也面臨着嚴峻考驗，隨着東莞走向經濟轉型之路，從低端的製造業，改為聚焦於「科技創新和先進製造」，大量代工工廠、小型工廠倒閉，人口也逐漸流失，加上新冠疫情牽制及外貿訂單大幅萎縮，導致昔日「世界工廠」地位岌岌可危。

去年，擁有10多年歷史、為跨境品牌代工藍牙耳機的庫珀電子因資金鏈斷裂、生產經營虧損難以為繼，宣布破產。此外，經營36年的港資電子大廠愛高電業（東莞）有限公司也因虧損嚴重宣布停業，近600名員工失業。