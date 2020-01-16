大灣區GBA新聞：東莞規劃 松山湖濱海灣列副中心 一主兩副六區 「兩副」發展科創

明報記者 司徒聰穎

按功能重新劃分 體現製造立市

東莞市的行政區劃是市、鎮兩級建制，是全國4個不設區的地級市之一；市政府直轄4街道、28鎮，其中中心城區在莞城街道、東城街道、南城街道及萬江街道，主城區的周邊則是28個鎮，例如港人熟悉的常平、虎門、樟木頭等。

根據今次《總體規劃》，東莞將按功能劃分「一主兩副六片區」的整體格局，「一主」即現時的中心城區，作為全市唯一的行政文化、金融商貿、公共服務中心；「兩副」為濱海灣及松山湖副中心，以科技創新為主要職能，圍繞科技創新核心功能發展，以體現「製造立市」的東莞特徵。

打造「三縱三橫」 強化與周邊城市合作

此外，全市再劃分為六大片區，包括城區片區、松山湖片區、濱海片區、水鄉新城片區、東部產業園片區及東南臨深片區。此前東莞已經劃分出六大片區，但根據這次文件，六大片區的範圍有所調整。其中，城區片區大幅擴容，除了整個石龍鎮劃入城區片區，道滘、厚街、寮步這3鎮部分與主城區接壤的區域也劃入城區片區當中；松山湖片區也有調整，黃江、東坑兩鎮，以及橫瀝部分區域劃入松山湖片區；而東部產業園片區方面，原屬於松山湖片區的石排鎮被納入，黃江及東坑兩鎮則劃出。主中心、副中心及片區僅為官方統籌，從功能發展方向劃分，並非行政區變動，不涉及地區政府架構調整。

《總體規劃》指出，在新格局之下，東莞市將打造「三縱三橫」發展走廊，形成「田」字型發展骨架，從而強化與廣州、深圳及惠州3個周邊城市的聯繫，並透過連接廣深兩大灣區核心城市，共同打造具有全球影響力的國際科技創新中心。產業發展方面，要堅持「科技創新+先進製造」特色，積極推動產業由粗放轉向高效、由依賴轉向自主創新的發展模式，建成全球先進製造中心、打造大灣區科技產業創新之都。

兩副中心區科企雲集

另一方面，松山湖和濱海灣列為副中心，可見兩大片區的重要。松山湖是東莞對外經濟技術合作的新區、產業結構升級的龍頭和產業支援服務業中心；在去年，松山湖GDP達到771.18億元人民幣，總量位居全市第二，按年增長5%，增速位居全市第一。此外，松山湖軟件產業蓬勃發展，區內各軟件園共引入軟件企業74家，連續3年創新高。《總體規劃》更指名提出，要支持松山湖建設大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區。

濱海灣則定位東莞「三位一體」的都市核心區之一，被明確為大灣區特色合作平台、粵港澳協同發展先導區和廣深港澳科技創新走廊核心平台。近年來，濱海灣已聚集OPPO、vivo、小天才等一批數碼經濟龍頭企業，初步形成了研發創新、高端製造等人工智能創新產業群；並依託興建中的大灣區大學等，建設大灣區科技成果轉化中心。