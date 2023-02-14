Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
港聞
2023年2月14日星期二
港聞二
「因應登記情况」 易通行延至5．7 年內涵全政府隧道目標不變 議員批部署失當
訪問團建築師金管局 擬數月內再赴中東
房協大埔過渡屋再推30伙 今起可申最快5月入伙
新購3日 二手保時捷行駛中起火
公院推電子病假紙 醫局App下載 醫生電子簽署二維碼供核實 醫學會料私醫按需求研跟隨
憂僱主質疑起糾紛 勞聯促勞處解說
台灣料下周開放港人自由行 詳情最快今公布
國泰快運削下月共282赴日航班 旅議會憂損遊日意欲
兩暫託月內關閉 院舍專線下月停
美領事晤政界 問准外交公署改知會 劉兆佳：中美關係仍緊張 實際意義不大
賣地增國安條款 政府有權撤投標停租約
紀錄片學者談倫理爭議:受訪者未准 再精彩片段都應捨 魏時煜：導演受訪者如戀愛 互相尊重
稱港產紀錄片發展遲 倡金像獎設最佳紀錄片鼓勵業界
議員赴中聯辦春茗 梁君彥回邀鄭雁雄訪立會
搶人才扶貧增6首長職 議員質疑重疊
牛肉刀劫老婦 匪遇頑抗事敗 刀傷己手 逃200米就擒
坪洲碼頭擬翻新 料2026年竣工
醫生：不飲酒也會肝癌 慢性乙肝屬主因
稱攬炒十步「十畫無一撇」 鍾沛權：未思初選合法否
理大家長車案 控方：遇截倒車證犯罪
圍大興基地促交代泄氣體 3人認集結
六四日堵路 中年漢認集結囚7月
騙泰女賣淫案再拘3人
客貨車撞斃過路婦 司機被捕
大灣區GBA新聞：灣區9+2市GDP去年增約2% 內地9市增4100億 主要深圳貢獻
大灣區GBA新聞：粵各市表態今年發展大計
灣區手記：復常 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】渣馬擬11．19再辦 料增名額 冀吸引國內外人參加 回復「國際」
【Emily】立會擴建設辦公室「示範單位」 梁君彥：淺色調開心啲
【Emily】黃錦星再有新職 6月任中大嘉賓講者
【Emily】建築師馮永基開回顧展 林鄭到場支持
【Emily】話搵海外法官要變 議員倡要識中國文化
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
「因應登記情况」 易通行延至5．7 年內涵全政府隧道目標不變 議員批部署失當
訪問團建築師金管局 擬數月內再赴中東
房協大埔過渡屋再推30伙 今起可申最快5月入伙
新購3日 二手保時捷行駛中起火
公院推電子病假紙 醫局App下載 醫生電子簽署二維碼供核實 醫學會料私醫按需求研跟隨
憂僱主質疑起糾紛 勞聯促勞處解說
台灣料下周開放港人自由行 詳情最快今公布
國泰快運削下月共282赴日航班 旅議會憂損遊日意欲
兩暫託月內關閉 院舍專線下月停
美領事晤政界 問准外交公署改知會 劉兆佳：中美關係仍緊張 實際意義不大
賣地增國安條款 政府有權撤投標停租約
紀錄片學者談倫理爭議:受訪者未准 再精彩片段都應捨 魏時煜：導演受訪者如戀愛 互相尊重
稱港產紀錄片發展遲 倡金像獎設最佳紀錄片鼓勵業界
議員赴中聯辦春茗 梁君彥回邀鄭雁雄訪立會
搶人才扶貧增6首長職 議員質疑重疊
牛肉刀劫老婦 匪遇頑抗事敗 刀傷己手 逃200米就擒
坪洲碼頭擬翻新 料2026年竣工
醫生：不飲酒也會肝癌 慢性乙肝屬主因
稱攬炒十步「十畫無一撇」 鍾沛權：未思初選合法否
理大家長車案 控方：遇截倒車證犯罪
圍大興基地促交代泄氣體 3人認集結
六四日堵路 中年漢認集結囚7月
騙泰女賣淫案再拘3人
客貨車撞斃過路婦 司機被捕
大灣區GBA新聞：灣區9+2市GDP去年增約2% 內地9市增4100億 主要深圳貢獻
大灣區GBA新聞：粵各市表態今年發展大計
灣區手記：復常 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】渣馬擬11．19再辦 料增名額 冀吸引國內外人參加 回復「國際」
【Emily】立會擴建設辦公室「示範單位」 梁君彥：淺色調開心啲
【Emily】黃錦星再有新職 6月任中大嘉賓講者
【Emily】建築師馮永基開回顧展 林鄭到場支持
【Emily】話搵海外法官要變 議員倡要識中國文化
「因應登記情况」 易通行延至5．7 年內涵全政府隧道目標不變 議員批部署失當
訪問團建築師金管局 擬數月內再赴中東
房協大埔過渡屋再推30伙 今起可申最快5月入伙
新購3日 二手保時捷行駛中起火
公院推電子病假紙 醫局App下載 醫生電子簽署二維碼供核實 醫學會料私醫按需求研跟隨
憂僱主質疑起糾紛 勞聯促勞處解說
台灣料下周開放港人自由行 詳情最快今公布
國泰快運削下月共282赴日航班 旅議會憂損遊日意欲
兩暫託月內關閉 院舍專線下月停
美領事晤政界 問准外交公署改知會 劉兆佳：中美關係仍緊張 實際意義不大
賣地增國安條款 政府有權撤投標停租約
紀錄片學者談倫理爭議:受訪者未准 再精彩片段都應捨 魏時煜：導演受訪者如戀愛 互相尊重
稱港產紀錄片發展遲 倡金像獎設最佳紀錄片鼓勵業界
議員赴中聯辦春茗 梁君彥回邀鄭雁雄訪立會
搶人才扶貧增6首長職 議員質疑重疊
牛肉刀劫老婦 匪遇頑抗事敗 刀傷己手 逃200米就擒
坪洲碼頭擬翻新 料2026年竣工
醫生：不飲酒也會肝癌 慢性乙肝屬主因
稱攬炒十步「十畫無一撇」 鍾沛權：未思初選合法否
理大家長車案 控方：遇截倒車證犯罪
圍大興基地促交代泄氣體 3人認集結
六四日堵路 中年漢認集結囚7月
騙泰女賣淫案再拘3人
客貨車撞斃過路婦 司機被捕
大灣區GBA新聞：灣區9+2市GDP去年增約2% 內地9市增4100億 主要深圳貢獻
大灣區GBA新聞：粵各市表態今年發展大計
灣區手記：復常 ／文：尚東美
【Emily】渣馬擬11．19再辦 料增名額 冀吸引國內外人參加 回復「國際」
【Emily】立會擴建設辦公室「示範單位」 梁君彥：淺色調開心啲
【Emily】黃錦星再有新職 6月任中大嘉賓講者
【Emily】建築師馮永基開回顧展 林鄭到場支持
【Emily】話搵海外法官要變 議員倡要識中國文化
prev
next