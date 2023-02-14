六四日堵路 中年漢認集結囚7月

官：影響小因警制止

兩名被告分別為送貨員劉雨釗（58歲）和物流公司東主曾子良（57歲）。曾子良無律師代表，他親自陳辭稱目前尚未處理完公司貸款申請事宜，希望判刑押後6周，在他入獄前做好準備，獲林官批准。辯方替劉雨釗求情稱，本案只涉短暫堵路，參與人數少，無造成重大人命傷亡，而被告事後後悔，社會氣氛現亦回復平靜，被告重犯機率低。

林官表示，本案判即時入獄無可避免。他稱案發當晚大部分人已散去，兩名被告屬零星選擇逗留在場的人，他們把圍欄搬到路面，最終被埋伏的警員拘捕。林官續說，集結無引起嚴重影響，但仍不能忽視，因隨時可演變成暴動。林官接納劉受社會氣氛影響犯案，無號召或帶領角色，否則其刑責更重，將量刑起點定為9個月，被告於開審前一天認罪，獲減刑至7個月。

【案件編號：DCCC 781/2020】

（反修例風暴）