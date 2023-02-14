圍大興基地促交代泄氣體 3人認集結

10人不認罪受審

被告依次為何明軒、李志斗、周沛樺、陳達富、何奕恆、李嘉熹、陳家朗、吳嘉俊、許諾、17歲少年（案發時14歲）、鄧唯健、梁文健及陸俊恆，被控於2019年10月30日在屯門大興行動基地外參與非法集結。何明軒、陳家朗及17歲少年昨認罪，何和少年各自另面對的管有物品意圖摧毁或損壞財產和蒙面等罪則獲存檔法庭。陳達富則只承認未能在規定下出示身分證明文件罪。

承認案情稱有人辱警射光束

3名認罪被告承認的案情稱，當晚約8時50分，約200名示威者在大興行動基地集結，有人呼叫侮辱警方的口號，以及用雷射光束照射警員。警方及後呼籲眾人離去，然而身處良運街的示威者沒理會，更拆除行人路鐵欄架設路障。警方分批展開驅散，看見何明軒跑入建生邨商場後方走廊、陳家朗衝入逸生閣大堂，而少年則在良運街奔跑，最終3人均遭截停拘捕。不認罪10人的開案陳辭則稱，李嘉熹於警誡下承認希望為任何有需要的年輕人提供支援。

【案件編號：DCCC 280/2021】

（反修例風暴）