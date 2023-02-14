理大家長車案 控方：遇截倒車證犯罪

一人途中認罪

本案為區域法院案件，昨移師西九龍法院審訊。涉案其中10名被告麥韜、伍偉楠、梁卓鋒、黃筠喬、梁穎欣、劉淑華、黃琪峰、林鑫濤、卓琬宜及黎靖，被控暴動及意圖妨礙司法公正罪，麥昨承認暴動罪，其意圖妨礙司法公正罪則獲存檔法庭，另外9人不認罪。餘下5名被告何英傑、冼宏俊、林施雅、張頌熙及陳鎮洋則否認意圖妨礙司法公正罪。

控方開案陳辭表示，2019年11月17日警方封鎖理大，禁止未經批准的人進出；控方稱，根據一眾涉及暴動的被告最後在紅磡繞道一帶上車而被發現的情況，法庭可推斷他們必然在完成封鎖前已身處校園，並持續參與內裏的暴動。

控方續稱，雖無證據顯示眾被告做出直接破壞社會安寧的行為，但觀乎校園廣泛和具組織的暴動，而他們從中離開，可肯定他們以便利、協助、鼓勵等方式參與暴動。

行車片拍到討論接送

至於意圖妨礙司法公正罪，控方認為被告必然知道警方會採取執法行動，他們無可能無緣無故讓別人上車，相反，他們知道上車者目的是逃離理大。部分涉案車輛行車記錄儀片段拍攝到車上的人討論「家長車」和接送事宜，以及播放警方在理大部署的消息。

其中陳鎮洋接載劉淑華、黃琪峰和其他人後，在紅磡繞道往公主道遇上警方截查，他無停車反而嘗試倒車逃走，更險些撞到警員，最終警員拔槍警告。控方認為，陳的慌張反應反映他犯罪。

【案件編號：DCCC 313、573/2021】

（反修例風暴）