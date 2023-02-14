稱攬炒十步「十畫無一撇」 鍾沛權：未思初選合法否

控方依賴立場17篇文章具煽動性作檢控基礎，其中3篇是35+初選候選人的專訪。代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，引述戴耀廷2020年4月在《蘋果日報》的〈真攬炒十步 這是香港宿命〉提出藉初選達至「攬炒十步」。控方詢問鍾沛權當時認為「攬炒」哪一步是合法，鍾稱初選當時尚在商討階段，不少人未必參選，無法達至初選目的，甚至認為戴的文章「唉你講咁遠做乜呀，十畫都未有一撇」，不曾考慮合法與否。

控方指不刊戴文因知違法

鍾謂因忽視錯過

鍾沛權另稱，立場「可能miss咗」、沒有轉載戴耀廷的「真攬炒十步」文章，現在回首發現文章重要，承認沒有發布是失誤。但「攬炒」概念非戴首先提出，戴不斷發文談論，「有少少陳腔濫調」、「噆噆哋」，他可能因而忽視了文章。直至初選案47人被捕及提堂，他才注意到案情提及此文。

稱警拘捕後 多人仍懷疑違法否

控方質疑，立場不轉載是否因文章有「明顯非法嘅主張」，鍾沛權否認，重提直至初選案被告被捕，他和不少人仍對初選是否違法「抱有懷疑」，認為《基本法》賦予否決財政預算案解散立法會的機制，包括資深大律師湯家驊也曾公開稱未能判斷初選違反什麼法例。鍾又強調，初選案未審結，他不便評論戴耀廷的意圖。

個人撐初選 辦論壇僅為聽政見

2020年6月，立場、《蘋果日報》、「D-100」、「城寨」協辦初選選舉論壇。控方問4間傳媒是否光譜相同、立場一致，鍾沛權答「唔係囉」；控方追問協辦論壇是否為「出一分力」推動初選，鍾則重申論壇是讓港人知悉參選人的政見，從而做決定。至於他是否支持初選，鍾承認「我個人覺得係支持」。

3篇涉案文章訪問何桂藍、鄒家成、梁晃維3名初選候選人，控方詢問鍾沛權當時有否觀看論壇及留意3人的政綱。鍾稱當時主要留意直播信號等技術問題，另有同事撰稿，而他平日處理新聞已知曉各人政綱，認為論壇焦點應是各候選人的互動。審訊今續。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）