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醫生：不飲酒也會肝癌 慢性乙肝屬主因

【明報專訊】肝癌是本港第五大常見癌症，死亡率僅次於肺癌及大腸癌，排名第三，每年死亡人數逾1500。香港港安醫院醫生表示，坊間對於肝癌存有四大迷思或誤解，例如認為不喝酒便不會患肝癌、以為無症狀即無肝癌等。他說過量飲酒只是常見高危因素之一，慢性乙型肝炎才是引發原發性肝癌的主因。他建議非乙肝患者，若有家人患乙肝，應及早接受血液檢查，若未被感染，應盡快接種乙型肝炎疫苗。

九成患者帶乙肝病毒 倡及早檢查打疫苗

香港港安醫院荃灣肝膽胰臟檢查及治療中心臨牀主管暨外科顧問醫生馬家榮解釋，長期過量飲酒只是引發原發性肝癌（即始於肝臟的癌症）的次要因素，根據中心去年臨牀數據，佔肝膽胰疾病個案總數逾五成的肝癌個案中，逾九成患者體內曾帶乙肝病毒，而乙肝病毒是基因病毒，能整合入人體的基因組，增加基因突變機率，從而引致肝癌，故乙肝患者患肝癌風險較非乙肝者高100倍。

70%個案早發現 臨牀治癒率近八成

另一迷思是不少人認為肝癌難以根治，他說肝臟切除手術至今仍是肝癌第一線治療，根據中心數據，近70%肝癌個案因及早發現而可做手術移除並痊癒，臨牀治癒率近80%。

對於「無症狀即無肝癌」的誤解，馬家榮稱由於肝臟沒有神經線，即使受損傷也不會疼痛，臨牀上早期腫瘤小於5厘米者一般無病徵，故患者可毫無任何明顯症狀下發病，需體檢或覆檢才能發現，當肝癌發展到中後期，才可能有上腹脹痛，右上腹或感到有硬塊等症狀。至於肝癌能否預防的迷思，他建議乙肝患者每半年做檢查，例如抽血驗肝功能及甲胎蛋白，以及照肝臟超聲波；非乙肝患者則應節制飲酒、減少進食太油膩食物，避免形成嚴重脂肪肝。

53歲的曾先生10年前發現患乙肝，之後一直在公立醫院覆診，他於2018及2020年做電腦掃描發現有腫瘤，但未能確定屬性。他說，近兩年受疫情影響，覆診次數減少，家人擔心其腫瘤會惡化，故去年3月到荃灣港安醫院求診，經肝臟顯影劑檢測及磁力共振掃描後，發現肝臟多處有腫瘤，但由於腫瘤主要在肝臟的中間及近背部，不適合做微創手術，要採用傳統開放式肝臟切除手術，術後住院6日出院，至今未見復發。

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