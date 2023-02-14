坪洲碼頭擬翻新 料2026年竣工

局方文件指出，坪洲渡輪碼頭建於1983年，面積約1050平方米，為兩條主要離島航線「中環-坪洲」及「坪洲-梅窩-芝麻灣-長洲」航點之一，該碼頭每天平均客流量約8400人次，僅次於長洲及榕樹灣碼頭，考慮到坪洲渡輪碼頭的重要性及高使用率，以及近年未有做過大型改善工程等因素，故挑選坪洲渡輪碼頭作下一個改善設施。

增休息室育嬰室 翻新候船區

局方表示，將於碼頭新增多項設施，包括備有哺乳設施的嬰兒護理間、員工休息室及節能／再生能源設施等；同時會翻新候船區，包括更換碼頭捲閘門、重新粉刷內外牆和天花板、更換長椅、使用防滑材料重新鋪設地板、提升碼頭電力供應及改善電力裝置，以及重新佈置碼頭空間及優化碼頭商業空間等。