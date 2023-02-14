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坪洲碼頭擬翻新 料2026年竣工

【明報專訊】政府近年推行「改善碼頭計劃」，分階段改善位處新界及離島偏遠地方的公共碼頭，以便市民和遊客前往郊遊景點和自然遺產。運輸及物流局昨向立法會交通事務委員會提交文件，指考慮到南丫島榕樹灣渡輪碼頭改善工程反應正面，將計劃改善坪洲渡輪碼頭設施，以提升內部設計及乘客設施，包括將增設儲物室、休息室、育嬰室及洗手間等，同時翻新候船區。政府預計今年上半年委託顧問公司完成詳細設計，明年第二季動工，2026年第四季完工。

局方文件指出，坪洲渡輪碼頭建於1983年，面積約1050平方米，為兩條主要離島航線「中環-坪洲」及「坪洲-梅窩-芝麻灣-長洲」航點之一，該碼頭每天平均客流量約8400人次，僅次於長洲及榕樹灣碼頭，考慮到坪洲渡輪碼頭的重要性及高使用率，以及近年未有做過大型改善工程等因素，故挑選坪洲渡輪碼頭作下一個改善設施。

增休息室育嬰室 翻新候船區

局方表示，將於碼頭新增多項設施，包括備有哺乳設施的嬰兒護理間、員工休息室及節能／再生能源設施等；同時會翻新候船區，包括更換碼頭捲閘門、重新粉刷內外牆和天花板、更換長椅、使用防滑材料重新鋪設地板、提升碼頭電力供應及改善電力裝置，以及重新佈置碼頭空間及優化碼頭商業空間等。

相關字詞﹕運輸及物流局 改善碼頭計劃

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