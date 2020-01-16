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牛肉刀劫老婦 匪遇頑抗事敗 刀傷己手 逃200米就擒

【明報專訊】六旬婦昨早途經大埔舊墟遊樂場時，遭持牛肉刀的獨行匪徒推跌強搶財物，婦人奮力反抗，驚動路人，刀匪疑事敗逃走時遭自己的刀割傷手腕。警方接報到場在附近搜捕，於約200米外的停車場拘捕疑犯。案中婦人亦受傷，力保不失。

婦血流披面 手袋2000元未失

遇劫的67歲姓黃婦人手及面受傷，救護員為其包紮後，再由救護車送院。涉嫌行劫被捕的46歲姓蘇男子左手腕遭刀割傷，由警員押上救護車送院治理。網上流傳約半分鐘的短片可見，刀匪一度拉扯婦人手袋，並將倒地的婦人拖行，刀匪一度得手，跑進遊樂場，婦人隨即追上，雙雙倒地再發生糾纏。片段背景聲傳出一名女子高呼「放手、偷嘢、搶嘢呀」，同時有車輛斷續響號，途經電單車司機亦停車查看。

警循血路坑渠內檢牛肉刀

事發昨早11時許，黃婦行經太和路大埔舊墟遊樂場對開時，持牛肉刀的匪徒撲出將她推倒，並企圖搶去其手袋及環保袋，黃婦奮力反抗，事件驚動多名途人，匪徒事敗逃去。黃婦事後受傷坐在地上，血流披面，其手袋內約2000元現金未失。

大埔警區軍裝巡邏小隊警員根據市民提供資料，在安慈路一帶搜捕刀匪，其後在海寶花園停車場發現一名男子用毛巾包紮受傷流血的左手腕，即上前截停，經調查後以涉嫌行劫將他拘捕。

警方同時亦在遊樂場發現斷斷續續的血路，其後循血路在坑渠內檢獲一把刀柄纏着白布、約30厘米長的牛肉刀，又在附近花槽旁檢獲兩張分別10元及20元鈔票，疑是匪徒遺下。現場消息稱，不排除匪徒被自己的刀誤傷手腕，其後將牛肉刀棄於坑渠。

相關字詞﹕傷人 行劫

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