搶人才扶貧增6首長職 議員質疑重疊

該6個擬新增職位屬於編外或有時限的首長級公務員和非公務員職位，包括一個為期3年的非公務員總監職位，負責領導香港人才服務窗口運作；一個首席經濟主任編外職位，負責與扶貧相關的研究工作，支援政府在扶貧及福利範疇制訂政策等。

勞福局：加設職位「慎之又慎」

新思維立法會議員狄志遠表示反對，質疑當局因績效指標（KPI）而開設職位；又認為政府應有承擔，而非要市民「埋單」。勞福局長孫玉菡回應稱，提出任何加設職位建議均是「慎之又慎」，今次是因應「搶人才」及精準扶貧政策的需要，增加資源讓工作做得更好。

院舍輸外勞議員斥賊佬試沙煲

另外，立法會福利事務委員會昨日討論今年第二季推出院舍輸入護理員特別計劃。孫玉菡稱，計劃是因應院舍長期面對人手不足而提出，料未來3年院舍需要8500名護理員，該計劃限額為7000名護理員，已為本地工人留有一定「議價空間」。私營醫院及所有資助院舍申請有關計劃，私院本地護理員與外勞比例為1:1，資助院舍則為2:1，孫指計劃已詢問勞顧會意見，並獲業界支持，期望今年中落實。

工聯會陸頌雄稱，疫情期間同意政府有時限放寬院舍輸入外勞，但現在已無疫情需要，批評當局如「賊佬試沙煲」，故對計劃有保留及有壞印象。陸又表示，不理解為何資助院舍人工較私營醫院高，但仍無法招聘足夠人手，認為是招聘與培訓工作不足的問題。