議員赴中聯辦春茗 梁君彥回邀鄭雁雄訪立會

【明報專訊】新任中聯辦主任鄭雁雄昨晨邀請行政會議及部分立法會議員代表到中聯辦出席早餐春茗，立法會主席梁君彥說，今次屬禮節會面；而他已提出，邀請鄭雁雄回訪立法會交流及出席聚餐，認為3月底至4月是較合適時間。據了解，鄭雁雄發言時，提出議員要以國家大局觀去思考問題；又指國家在世界發展大局中，香港有自身角色可扮演，提出香港可站在配合國家策略的位置。
梁君彥表示，昨早與多黨派約20名立法會議員到西環中聯辦，早餐會約1小時；又指席間邀請鄭雁雄到立法會交流。梁指疫情前，中聯辦主任有到立法會交流，期望中聯辦新班子也能到訪立法會。
特首李家超早前表示，將會出訪大灣區，而梁君彥說跟特首商議，對方同意率全體立法會議員北上，行程有待廣東省方面安排，但認為與香港相鄰的深圳、廣州等，應是必到的城市。他指大灣區團日程會配合特首日程，但料要3月北京兩會後才成行。
李家超晤廣州市長
料大灣區團兩會後北上
特首李家超昨日與訪港的廣州市長郭永航會面，李指香港與內地人員的往來已重新蓬勃起來，「我會在短期內到訪廣東省，尤其是大灣區各城市，並與省和各市領導共同商議進一步把彼此合作提升至更高台階，共同推進灣區高質量發展」。李家超稱，香港特別行政區（特區）政府會積極和主動融入國家發展大局，全力發揮好「一國兩制」下香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。