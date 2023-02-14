議員赴中聯辦春茗 梁君彥回邀鄭雁雄訪立會

梁君彥表示，昨早與多黨派約20名立法會議員到西環中聯辦，早餐會約1小時；又指席間邀請鄭雁雄到立法會交流。梁指疫情前，中聯辦主任有到立法會交流，期望中聯辦新班子也能到訪立法會。

特首李家超早前表示，將會出訪大灣區，而梁君彥說跟特首商議，對方同意率全體立法會議員北上，行程有待廣東省方面安排，但認為與香港相鄰的深圳、廣州等，應是必到的城市。他指大灣區團日程會配合特首日程，但料要3月北京兩會後才成行。

李家超晤廣州市長

料大灣區團兩會後北上

特首李家超昨日與訪港的廣州市長郭永航會面，李指香港與內地人員的往來已重新蓬勃起來，「我會在短期內到訪廣東省，尤其是大灣區各城市，並與省和各市領導共同商議進一步把彼此合作提升至更高台階，共同推進灣區高質量發展」。李家超稱，香港特別行政區（特區）政府會積極和主動融入國家發展大局，全力發揮好「一國兩制」下香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。