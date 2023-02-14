賣地增國安條款 政府有權撤投標停租約

發展局：對守法投標者無影響

發展局回覆查詢，稱政府於去年8月29日更新《物料供應及採購規例》，加入國安法相關要求，地政總署隨後將適用條款加入所有賣地及短期租約招標文件。發展局表示不擔心新條款影響政府推地，「對於守法的投標者來說，有關條款不應該影響其投標意欲」。根據本月24日截標的旺角洗衣街賣地項目，條款列明倘投標者參與或合理地相信有參與危害國安的行為，政府將有權取消其投標資格。條款也列明，政府有權以保障公眾利益、秩序、安全或國家安全為由，取消投標者資格。

謝偉銓：合約列明 業界更清晰

謝偉銓認為，新條款對政府對業界投標、租地影響不大，相信政府欲加強各範疇的國安保障。他指出，賣地章程等於合約，在合約中清楚列明撤銷資格的條款，業界反會覺得清晰。葉劉淑儀表示，土地屬重要範疇，例如部分土地鄰近重要設施會構成國安風險，認為加入條款可保障國安。她認為大部分投標者均不會圖謀不軌，只要是「真正用家」就不受影響。

另外全國僑聯副主席盧文端昨在本報撰文，認為今年不宜就《基本法》23條展開立法程序。葉太稱盧的意見「有道理」，指台灣大選在即，應提防23條立法被人炒作。不過，她認為本屆政府任內應完成立法，又說部分法律如《官方機密條例》過時須一併檢視。律政司副司長張國鈞昨在Now節目《大鳴大放》表示，正積極預備相關立法工作。立法會主席梁君彥則稱尊重盧文端的看法，倘政府向立法會提交23條法案，將會盡力審議。