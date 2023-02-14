美領事晤政界 問准外交公署改知會 劉兆佳：中美關係仍緊張 實際意義不大

明報記者 林勵

全國港澳研究會顧問劉兆佳說，中方做法名義上是放寬，但實際意義不大。他說現時中美關係緊張，反對派接觸美國不如過去積極，因擔心被指勾結外國勢力，而會面仍要知會中方。在美國敵視中國的態度下，本地愛國精英就算跟美方會面，亦難透過接觸改變氣氛。

美領館發言人說，提前知會安排取代了先前外交部要求美領事在同類會面前，須獲外交公署提前批准（advanced permission）的要求。美方重申，美領事及其他美國外交官定期與港官員、議員、商界、學界等會面，是正常外交。

是否中央准與美領事會面 港府着向公署查詢

本報向政府查詢是否獲中央知會可與美領事會面，特區政府發言人回覆說，提問涉中央政府外交事權，可向外交公署查詢。外交公署截稿前未回覆查詢。至於港府官員曾否與美國駐港總領事梅儒瑞（Gregory May）會面，港府發言人說官員不時因工作需要與各界溝通會面，「不會評論個別溝通和會面是否進行以及其要求和內容」。

狄志遠上月晤美領事 不憂惹批評

新思維議員狄志遠表示曾在1月底在新思維辦公室與梅儒瑞首度會面，對方提及會面前須處理一些程序，但無特別追問，相信是向外交公署處理程序。狄又說，會面當日多談香港疫情，會上他提及中美外交關係緊張，希望不影響香港發展，梅儒瑞也說會反映意見。

至於會否擔心被批評，狄相信美領館有照會中方，並說香港聯通國際，透過會面表達不影響香港發展、拓展正常關係，不應視為「禁區」。

翻查美國駐港澳領事館facebook，梅儒瑞在去年9月上任後，在11月起陸續拜訪本地大中小學，包括嶺大。嶺大教授何濼生說，當日沒想過事前程序，只是與梅儒瑞交流港美經濟等，話題不敏感。