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兩暫託月內關閉 院舍專線下月停

【明報專訊】隨着新冠疫情從高峰回落，本港上月30日起撤銷隔離令，負責接收接種少於3針、輕症或無病徵的染疫院友的暫託中心亦相繼退場。社署昨日宣布，亞博館11號館及9號館暫託中心分別將於明日（15日）及3月1日停止運作，社署院舍專線亦將在下月停運。安老服務協會主席陳志育表示，院舍近日處理染疫長者情况暢順，新冠已當風土病處理，認為專線現時完成歷史任務，結束服務屬適當做法。

亞博全館下月可復展覽

自宣布撤銷隔離令後，多間暫託中心上月底開始陸續停止運作，原為體育館的場地亦已回歸原有用途。社署昨回覆查詢時表示，截至昨日（13日）上午9時，社署營運的暫託中心有一名接種少於3劑疫苗的輕症染疫長者入住。

亞博館回覆傳媒查詢時表示，館內全數10個展館3月1日起可作展覽及活動之用，而4月將舉行自疫情以來首個「十館全開」的大型博覽。

業界：疫情暫止 結束專線恰當

另外，由社署與衞生署、醫管局及消防處合作營辦的院舍專線，亦會由下月1日開始停止服務。陳志育向本報表示，專線原意為在「危急關頭」為院舍提供緊急治療，而疫情告一段落，他認為此時結束相關服務屬適當做法。他補充，現時新冠已當風土病處理，院舍處理新冠染疫院友的做法與其他疾病無異，可採取平常機制通知外展醫生，如有需要則向醫生獲取意見。

相關字詞﹕陳志育 殘疾院舍 安老院舍 暫託中心 社會福利署

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