兩暫託月內關閉 院舍專線下月停

亞博全館下月可復展覽

自宣布撤銷隔離令後，多間暫託中心上月底開始陸續停止運作，原為體育館的場地亦已回歸原有用途。社署昨回覆查詢時表示，截至昨日（13日）上午9時，社署營運的暫託中心有一名接種少於3劑疫苗的輕症染疫長者入住。

亞博館回覆傳媒查詢時表示，館內全數10個展館3月1日起可作展覽及活動之用，而4月將舉行自疫情以來首個「十館全開」的大型博覽。

業界：疫情暫止 結束專線恰當

另外，由社署與衞生署、醫管局及消防處合作營辦的院舍專線，亦會由下月1日開始停止服務。陳志育向本報表示，專線原意為在「危急關頭」為院舍提供緊急治療，而疫情告一段落，他認為此時結束相關服務屬適當做法。他補充，現時新冠已當風土病處理，院舍處理新冠染疫院友的做法與其他疾病無異，可採取平常機制通知外展醫生，如有需要則向醫生獲取意見。