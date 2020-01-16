國泰快運削下月共282赴日航班 旅議會憂損遊日意欲

日領事：按中國疫情靈活應對

運輸及物流局昨回應稱，港府會繼續與日本當局跟進，要求對方盡早撤銷所有針對本港航班的限制，減少對旅客影響。局方提醒本地航空公司盡快向受影響乘客交代航班安排，提供支援和協助。日本駐港總領事館回覆查詢表示，日本實施的入境管制措施是針對新冠疫情，盡可能不會阻礙國際間人員往來，會在實施現有措施同時，繼續留意中國疫情，因應情况靈活應對。

國泰表示，受班次限制下，每周只能營運72班往日本的航機，故取消3月3至31日的航班，包括56班來往東京、40班來往名古屋及16班來往福岡，將安排往來東京乘客乘搭同日其他東京航班，福岡乘客轉乘其他相近日子航班，名古屋乘客將乘同日大阪航班，往來札幌及大阪航班則如期運作。國泰又稱，擬由3月31日起恢復每周5對往返名古屋航班，而4、5月的原定航班與日本准許航班數量相若，料此兩個月航班將大致如期運作。

國泰料4、5月航班如期運作

香港快運則每周只能營運74班往日本航班，須取消3月3至31日的航班，包括70班來往東京、24班來往大阪、24班來往沖繩及52班來往福岡；受影響旅客將收到電郵和短訊通知，安排更改出發日期和時間，或全額退款。

旅社讚較「擠牙膏」公布佳 方便應對

袁振寧認為，即使4月起航班相對穩定，惟飛往日本航班屢遭取消，不少旅客抱觀望態度，待航班安排稍為穩定後再決定，甚或改往韓國或台灣，減低取消行程風險；他指近日收到旅客查詢往日本旅行團，惟報名人數與疫情前仍有差距。

東瀛遊旅行社執行董事禤國全表示暫未有旅行團受影響，認為今次航空公司公布整個月航班安排，較之前每兩周「擠牙膏」式公布理想，方便旅行社應對。他相信4月起航班安排相對穩定，而旅行社由目前至4月下旬的旅行團報名情况踴躍，已近爆滿，惟暫時只回復疫前三四成水平，料需時恢復。

旅遊業議會總幹事楊淑芬指出，由於3月非旅遊旺季，料對旅行團影響不大，暫未有收到旅行社查詢，惟憂慮削減航班會進一步打擊本港旅客往日本的意欲。她透露相關部門和業界一直與日本當局聯繫，正待對方進一步回應。