台灣料下周開放港人自由行 詳情最快今公布

台媒：未定涵內地客否

外媒自由亞洲電台昨引述消息人士稱，台灣將於下周一開放港人到當地自由行；該報道稱已向相關官員查詢，證實將會開放自由行。台灣聯合新聞網昨亦報道，據悉下周一起會先開放港澳旅客到當地自由行，至於內地旅客等的安排目前仍未有定案，又指陸委會已通知最快今早舉行記者會公布有關安排。

由去年11月初起，港澳旅客可以旅行團的方式入境台灣觀光旅遊，由台灣交通部觀光局核准的旅遊業界代為申請，每團5至40人，每次可逗留最多15天。陸委會發言人邱垂正上周四（9日）曾表示，關於開放港澳人士來台灣自由行的事宜，陸委會已經協調相關部會積極地評估，準備作業，一旦有定案，會適時對外公布詳情。

去年10月13日開始，台灣落實邊境管制鬆綁措施，包括撤銷居家檢疫要求，改為7天自主防疫等。根據當地中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝去年9月底表示，新措施下，入境總人數試行每周上限15萬人次，同時開放相關邊境措施，包括向非免簽國的國民開放「一般社會訪問」及「觀光」，以及取消旅行團限團令等。