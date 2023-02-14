港聞

港聞二

憂僱主質疑起糾紛 勞聯促勞處解說

【明報專訊】醫管局下月6日起推出電子病假紙，改由醫生電子簽署取代人手簽名，局方稱與傳統簽名具同等法律效力。勞聯主席、立法會議員林振昇關注，新安排推行初期會出現勞資爭拗，尤其是藍領工種，或不習慣使用電腦系統支薪的小型企業，認為勞工處有責任宣傳和解說。勞工處回覆本報稱，在符合《電子交易條例》規定下，電子簽發的醫生證明書亦可作為相關證明，僱員享有疾病津貼的權益不會受影響。

根據《電子交易條例》，就涉及政府單位的電子交易而言，由認可數碼證書簽發的數碼簽署，即符合法律對於簽署的規定。勞工處續稱，會適時向僱主及僱員解釋疾病津貼規定及相關安排，僱主如無合理辯解而不支付疾病津貼可被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬元。

勞處：適時解釋疾病津貼規定安排

林振昇向本報表示，醫管局鋪路全面電子化病假紙是大勢所趨，相信局方會處理好保安問題，確保由註冊中醫或西醫電子簽發。但他關注推行初期會出現爭拗，僱主或質疑醫生電子簽名的真偽，故勞工處解說是責無旁貸，讓僱主知道必須認受有關病假紙。

提供人力資源顧問服務的環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥則認為，不少企業已推行無紙化工作環境，即使涉及金錢交收的帳單亦改為電子版，相信會歡迎電子病假紙；且新版病假紙的加密二維碼（QR Code）可核實真偽，不擔心偽造問題。

指無紙成趨勢 人力顧問料企業歡迎

保泰友邦稱納理賠證明

至於電子簽署的病假紙會否獲保險承認，保泰人壽（Bowtie）回覆稱，將接納由合資格醫療服務提供者發出的電子醫學證明書，以作索償之用。友邦香港（AIA）表示，據新聞公報，電子簽署與傳統手簽證明書一樣，會同樣接納作為理賠文件。

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