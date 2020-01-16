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公院推電子病假紙 醫局App下載 醫生電子簽署二維碼供核實 醫學會料私醫按需求研跟隨

【明報專訊】醫管局現時每月發出約15萬張病假紙，局方昨公布下月6日起推出「電子醫生證明書」，屆時病人可透過手機程式「HA Go」下載及分享病假紙給僱主，同時會列印實體病假紙。醫管局總行政經理李立業稱，暫無全面取代紙本的具體時間表。本報昨向13間私家醫院查詢，有回覆的7間私院中，僅一間稱正提供電子病假紙。醫學會會長鄭志文相信私醫業界會評估需求決定是否電子化，「病人會覺得私家醫生沒理由差過政府（醫生）」。

去年《施政報告》提出，醫管局所有診所將於今年3月底前，以電子簽發病假證明書取代紙本，以及設有遙距醫療的專科門診，會提供藥物送遞服務。醫管局昨公布將推行電子病假紙及到診證明書，新版病假紙與以往最大分別是改由醫生電子簽署取代手簽，亦增設加密二維碼（QR Code）核實真偽，供僱主掃描連結到局方網站，輸入病人姓名和病假日期後，便可核對病假紙是否由醫管局發出。

暫不會完全取代紙本醫生紙

被問到會否全面停發紙本病假紙，李立業稱會循這方向發展，但考慮到醫管局部分員工未諳電子程序，故先檢視推行情况，暫無全面取代紙本的時間表；又稱市民可主動提出毋須列印實體版。

醫管局於3年前推出遙距醫療服務，提供專科門診、護士診所及專職醫療視像診症。李立業表示，現時病人使用遙距醫療後須郵遞獲取病假紙，日後可經HA Go接收；局方亦擬於下月底起陸續推行藥物送遞。他亦透露正設立電子平台供局方員工申報病假，目標本年內推出。

醫學會指長病假者不適用 免爭拗

本身是家庭醫生的鄭志文向本報表示，新冠疫情下不少私醫遙距診症，加上醫管局帶頭推動，相信業界會評估需求決定會否推出電子病假紙，技術上不複雜，最重要視乎僱主是否認受。他不擔心衍生偽造問題，因簽發紙本醫生紙亦可造假；但他關注視像診症有很多局限，醫生只能問症，不能替病人檢查，未必能準確判斷較複雜病症，故為免爭拗，新症或涉工傷等需放較長病假者，則未必適合簽發電子假紙。

醫局研轉介信電子化

至於其他醫學證明書會否電子化，李舉例，正研究將醫生轉介信電子化，惟轉介過程牽涉醫管局內部及私醫業界，須先處理相關問題。鄭則相信電子轉介問題不大，藥物處方亦可考慮電子化，但關注現時病人到藥房取藥時須交處方，推行電子處方須確保不能重複取藥。

本報昨獲7間私院回覆，僅明德國際醫院表示會按病人需要發出電子或紙本病假紙；司徒拔道港安醫院及中大醫院稱無提供電子病假紙；嘉諾撒醫院稱將考慮提供有關服務；浸會醫院亦稱積極考慮推出更多電子化服務；荃灣港安醫院則稱將按需要研究推行與否；養和醫療集團表示長遠會視乎僱主接受程度。

另外，私營診所集團尚至醫療回覆稱正積極考慮，首要是確保病人私隱、病假紙真偽及保安，基於僱主、保險公司等對電子病假紙有不同認可要求，該集團暫未能確定落實時間表，期待醫管局指引。卓健醫療回覆稱會參考醫管局研究引入類似模式，包括文書存取及核實程序，目前無具體時間表。

相關字詞﹕醫學會 私家醫院 鄭志文 醫管局 病假 病假紙

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